«У нас представитель КНР играет». На «Беларусьфильме» снимают первый отечественный ситком

«Беларусьфильм» начал съёмки первого отечественного ситкома с рабочим названием «Иллюзии». Фильм будет состоять из 16 серий по 26 минут. Жанр – комедия.

Сюжет первого белорусского комедийного сериала планирует пленить своего зрителя уже буквально с первых минут. Динамика, борьба, блестящая игра молодых, но перспективных актёров не позволит оторваться от голубых экранов. Сейчас съёмочный процесс идёт практически непрерывно. Команда неустанно трудится над будущим шедевром кинематографа, который, по плану, в ноябре будет полностью готов предстать перед аудиторией.

Иван Павлов, режиссёр:

В каждой серии отдельная история, которая случается с одним из, а друзья помогают выйти из этой истории. Мы будем и летать на дельтаплане, и на машинах ездить.

Главные герои – шестеро студентов, которые пытаются спасти свой университетский театр от закрытия. В сжатые сроки творческие ребята должны подготовить успешный спектакль. Именно от этого зависит будущее любимого арт-пространства. К тому же молодым людям важно не потерять себя, а ещё сохранить дружбу и любовь. Характеры у героев ситкома самые разнообразные.

Никита Геращенко, актёр:

С одной стороны – это мажорик, а с другой – это хороший, добрый, душа компании, который не то, что лидер, но любит принимать решения, как-то выкручиваться из сложных ситуаций.

Ева Аникей, актриса:

У меня персонаж Алёна – она художница, и у меня мама по образованию художник, она мне помогала правильно держать карандаш. У нас очень классные операторы, очень классный режиссёр, мы с ними все сдружились и команда очень дружная.

Чтобы получить шанс стать частью многосерийной комедии «Иллюзии», на кастинг явилось немало юных актеров. Сценарий ещё не был готов, поэтому талантам пришлось буквально на ходу демонстрировать свои способности. Покорять творческое сердце режиссёра пришлось эмоционально рассказанной историей. У шести счастливчиков это получилось. Иван Павлов:

Эти ребята пришли, рассказали истории, мы их заметили. Некоторые пробовались на разные роли. У нас представитель КНР играет. Он играет у нас такого хулигана, антагониста, который в конце становится хорошим.

Все актёры ситкома – из Академии искусств. Четверо ребят – ещё студенты, двое – уже выпускники. Несмотря на возраст, за плечами молодых людей – серьёзный опыт в театре и кинематографе. Режиссёр Иван Павлов признаётся, что именно эти темпераментные девушки и юноши помогают ему быть на одной волне с молодёжью: выбирать шутки, музыку, задавать ритм сюжету. Алеся Клочко, актриса:

Здесь мы практически каждый день. Сил тратится много, всё остаётся здесь, домой ты приходишь опустошённый и нужно найти силы на следующий день, но ты приходишь на площадку, видишь режиссёра, который даёт тебе эту энергию, и всё складывается.