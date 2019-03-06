Супруги дипломатов посетили «Беларусьфильм» и первыми оценили кадры из фильма о Янке Купале

Новости Беларуси. «Беларусьфильм» готов участвовать в крупных международных проектах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Возможности киностудии после масштабной реконструкции позволят воплощать в жизнь смелые замыслы режиссеров и снимать в год до 15 игровых фильмов.

На «Беларусьфильме» надеются, что помощь в строительстве творческих мостов между странами окажут и главы дипмиссий. Сегодня их жёны совместно с супругой министра иностранных дел Беларуси увидели «кино-кухню» изнутри.

Более того, первыми оценили кадры из фильма о Янке Купале.

Вера Полякова-Макей, актриса, супруга министра иностранных дел Беларуси:

Я, конечно, очень ратую за киностудию «Беларусьфильм», желаю ей процветания. И мне хотелось просто показать нашему международному сообществу, насколько классной стала киностудия, насколько у неё появилось огромное количество возможностей для того, чтобы реализовывать самые сложные кино-художественные, документальные, мультипликационные проекты. Поэтому именно для этого я и пригласила сюда наших уважаемых жён дипломатов.