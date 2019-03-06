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Супруги дипломатов посетили «Беларусьфильм» и первыми оценили кадры из фильма о Янке Купале

06 марта 2019 07:09
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Новости Беларуси. «Беларусьфильм» готов участвовать в крупных международных проектах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Возможности киностудии после масштабной реконструкции позволят воплощать в жизнь смелые замыслы режиссеров и снимать в год до 15 игровых фильмов.

Супруги дипломатов посетили «Беларусьфильм» и первыми оценили кадры из фильма о Янке Купале-1

На «Беларусьфильме» надеются, что помощь в строительстве творческих мостов между странами окажут и главы дипмиссий. Сегодня их жёны совместно с супругой министра иностранных дел Беларуси увидели «кино-кухню» изнутри.

Супруги дипломатов посетили «Беларусьфильм» и первыми оценили кадры из фильма о Янке Купале-4

Более того, первыми оценили кадры из фильма о Янке Купале.

Супруги дипломатов посетили «Беларусьфильм» и первыми оценили кадры из фильма о Янке Купале-7

Вера Полякова-Макей, актриса, супруга министра иностранных дел Беларуси:
Я, конечно, очень ратую за киностудию «Беларусьфильм», желаю ей процветания. И мне хотелось просто показать нашему международному сообществу, насколько классной стала киностудия, насколько у неё появилось огромное количество возможностей для того, чтобы реализовывать самые сложные кино-художественные, документальные, мультипликационные проекты. Поэтому именно для этого я и пригласила сюда наших уважаемых жён дипломатов.

Супруги дипломатов посетили «Беларусьфильм» и первыми оценили кадры из фильма о Янке Купале-10

Вера Полякова-Макей традиционно накануне 8 марта организовывает подобные творческие встречи. Выбор на «Беларусьфильм» в 2019 году пал не случайно. Не только жена министра, но и актриса – кино она посвятила более 20 лет.

Фильм про Янку Купалу и ещё 5 премьер готовит «Беларусьфильм»

# Беларусьфильм # Культура # Вера Полякова-Макей # Фотофакт

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