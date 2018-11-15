Грин-де-Вальд и польский «Ла-Ла Ленд». Что смотреть в кино с 15 ноября: советует критик

Традиционно четверг – это время кинопремьер. На этой неделе зрителей ждет продолжение волшебной саги о противостоянии Грин-де-Вальда и Дамблдора, а также новый фильм оскароносного польского режиссера, отмеченный призом в Каннах. Поможет с выбором кинообозреватель Антон Коляго. Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда

Фото: Warner Bros. Entertainment inc.

Темный маг Грин-де-Вальд сбегает из тюрьмы, собирает последователей и делает все возможное, чтобы волшебники захватили полную власть над немагическими существами. Остановить эти попытки может только один человек – Альбус Дамблдор, которого Грин-де-Вальд считал своим другом. На помощь к Дамблдору придет его бывший ученик – Ньют Саламандер вместе со своей командой. Они еще не знают, что им грозит большая опасность. Антон Коляго:

Продолжение новой волшебной саги Джоан Роулинг – классическая вторая часть длинной серии, где готовят к чему-то важному и эпичному в третьей, и есть все то же самое, что и в первой, только побольше: больше милых зверюшек, больше блондинистого Джонни Деппа в роли злодея, больше палочек, заклинаний и локаций для экшена. Фанатам «Гарри Поттера» ничего объяснять не нужно, равнодушным, но интересующимся, советуем не пропускать первый фильм перед походом на второй, иначе вообще ничего не поймете. Холодная война

Фото: Lukasz Bak

В послевоенной Польше композитор Виктор знакомится с молодой танцовщицей Зулой. Между ними возникают чувства. Но обстоятельства не позволяют влюбленным быть вместе. Долгие годы Виктор и Зула встречаются, но вынуждены расставаться вновь и вновь. Преградой любви становятся их амбиции, судьба и политика. Но могут ли у любви быть границы? Антон Коляго:

Новая работа оскароносного Павла Павликовского, получившая приз за режиссуру в Каннах, – это такой польский «Ла-Ла Ленд» в декорациях разваливающейся послевоенной Европы. Удивительно минималистическое кино, вся магия которого заключается как раз в его открыточности: из одних лишь обрывочных фрагментов Павликовский точно и лаконично складывает целую эпопею о непростой эпохе и невозможности любви в эту эпоху. Голубая игуана

Фото: imdb.com