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На «Беларусьфильме» создали танк по эскизам Леонардо да Винчи

15 ноября 2018 13:12
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Новости Беларуси. Танк по эскизам Леонардо да Винчи. На «Беларусьфильме» показали уникальную машину, которую построили специально для съемок нового фильма, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

На ее создание ушло более двух месяцев.

На «Беларусьфильме» создали танк по эскизам Леонардо да Винчи-1

Александр Анисимов, режиссер фильма «Авантюры Прантиша Вырвича»:
Вторая такая машина в Швеции есть. Очень похожая, но такой танк да Винчи (мы предполагаем, что он такой был) у нас теперь будет.

На «Беларусьфильме» создали танк по эскизам Леонардо да Винчи-4

Сцен прилично с этой машиной, мы хотим ее полностью обыграть. Даже немножко видоизменяли сценарий, чтобы сцен с этой машиной было побольше. Чтобы привлекло интерес зрителя к ней, к тому, что происходит в картине.

По сюжету танк должны взорвать. Но на деле уничтожат лишь макет. Реальная же машина попадет в музей «Беларусьфильма».

На «Беларусьфильме» создали танк по эскизам Леонардо да Винчи-7


# Беларусьфильм # Кино # Фотофакт

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