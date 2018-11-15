На «Беларусьфильме» создали танк по эскизам Леонардо да Винчи

Новости Беларуси. Танк по эскизам Леонардо да Винчи. На «Беларусьфильме» показали уникальную машину, которую построили специально для съемок нового фильма, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На ее создание ушло более двух месяцев.
Новости Беларуси. Танк по эскизам Леонардо да Винчи. На «Беларусьфильме» показали уникальную машину, которую построили специально для съемок нового фильма, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На ее создание ушло более двух месяцев.
Александр Анисимов, режиссер фильма «Авантюры Прантиша Вырвича»:
Вторая такая машина в Швеции есть. Очень похожая, но такой танк да Винчи (мы предполагаем, что он такой был) у нас теперь будет.
Сцен прилично с этой машиной, мы хотим ее полностью обыграть. Даже немножко видоизменяли сценарий, чтобы сцен с этой машиной было побольше. Чтобы привлекло интерес зрителя к ней, к тому, что происходит в картине.
По сюжету танк должны взорвать. Но на деле уничтожат лишь макет. Реальная же машина попадет в музей «Беларусьфильма».