На «Беларусьфильме» создали танк по эскизам Леонардо да Винчи

Новости Беларуси. Танк по эскизам Леонардо да Винчи. На «Беларусьфильме» показали уникальную машину, которую построили специально для съемок нового фильма, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На ее создание ушло более двух месяцев.

Александр Анисимов, режиссер фильма «Авантюры Прантиша Вырвича»:

Вторая такая машина в Швеции есть. Очень похожая, но такой танк да Винчи (мы предполагаем, что он такой был) у нас теперь будет.

Сцен прилично с этой машиной, мы хотим ее полностью обыграть. Даже немножко видоизменяли сценарий, чтобы сцен с этой машиной было побольше. Чтобы привлекло интерес зрителя к ней, к тому, что происходит в картине. По сюжету танк должны взорвать. Но на деле уничтожат лишь макет. Реальная же машина попадет в музей «Беларусьфильма».