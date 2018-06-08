Умер актёр, сыгравший Лёньку в фильме «Любовь и голуби». Ему было 55 лет

О том, что сердце актера остановилось, сообщили коллеги. Актер МХАТа имени Горького Дмитрий Корепин написал на своей странице в Facebook.

Игорь Лях умер от остановки сердца. Эту информацию распространил телеканал РЕН ТВ. По информации телеканала, врачи не смогли оказать артисту помощь.



Одной из первых (она, кстати, и проставила актера) ролей Ляха стал Ленька в фильме Владимира Меньшова «Любовь и голуби». Зрители, вероятно, помнят Игоря Владимировича по фильмам «Тариф новогодний» и «Елки-3». В разные периоды своей творческой карьеры он служил в разных театрах: в Малом театре, Центральном академическом театре Российской армии, Московском драматическом театре имени Ермоловой. Преподавал актерское мастерство в Щепкинском училище.

Слова соболезнования и поддержки родным и близким Игоря Ляха выражают его коллеги, друзья, поклонники и ученики. По словам актера Алексея Чадова, Лях был очень ярким артистом и преподавателем, очень харизматичным, с нестандартным мышлением, с ним было интересно работать.



Однокурсники посчитали своим долгом поделиться тем, каким человеком и профессионалом был Игорь Лях. Лариса Бравицкая рассказала о том, как ему жилось в 90-е. «С развалом страны грохнулась и наша профессия. Игорь оказался совсем никому не нужным. Такой яркий, самобытный, талантливый, но запутавшийся и сломленный. Он закрылся дома. И несколько лет практически никуда не выходил. Рядом была только жена», – пишет Бравицкая.

В ночь на 21 апреля умерла коллега Игоря Ляха по фильму «Любовь и голуби» Нина Дорошина. Ей было 83 года.

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