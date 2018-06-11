В Сочи завершился «Кинотавр»: гран-при фестиваля получил фильм «Сердце мира»

Новости России. В Сочи 10 июня прошла церемония закрытия фестиваля «Кинотавр».

Гран-при смотра завоевала картина «Сердце мира» режиссера Натальи Мещаниновой.

Фильм рассказывает о ветеринаре, который работает на станции охотничьих собак. С животными ему найти общий язык проще, чем с людьми.

Исполнитель главной роли в фильме Степан Девонин получил приз за «Лучшую мужскую роль». Он отметил, что он только во снах мог мечтать о таком. Награду в аналогичной категории среди актрис получила Анна Слю за роль в фильме «Подбросы».

Приз за лучшую режиссуру получил Григорий Константинопольский – фильм «Русский бес».