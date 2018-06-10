На 91 году скончалась актриса Юнис Гейсон – первая девушка Джеймса Бонда

Новости Великобритании. 8 июня на 91 году ушла из жизни Юнис Гейсон, которая сыграла первую девушку Джеймса Бонда. Информация об этом размещена на официальной странице актрисы в Twitter.

«Нам было очень грустно узнать, что наша дорогая Юнис скончалась 8 июня. Удивительная женщина, которая произвела неизгладимое впечатление на всех, с кем она встречалась. Нам её будет очень не хватать», – говорится в сообщении.

В Twitter-аккаунте Джеймса Бонда с грустью прокомментировали уход Гейсон.

«Мы крайне опечалены известием о том, что Юнис Гейсон, самая первая «девушка Бонда», сыгравшая Сильвию Тренч в «Доктор Ноу» и «Из России с любовью», скончалась. Наши мысли с её семьёй», – написали Майкл Дж. Уилсон и Барбара Брокколи.

Юнис Гейсон родилась 17 марта 1928 года (Прим. по некоторым сведениям, в 1931 году). В подростковом возрасте девушка занималась танцами и пением. Затем было несколько прослушиваний, после чего Гейсон начала выступать в телевизионных шоу.

Гейсон не было и 20 лет, когда она получила роль в своём первом фильме. Всего актриса участвовала в съёмках в более чем 20 кинокартинах, но наибольшую популярность ей принесла роль Сильвии Тренч в фильмах «Доктор Ноу» и «Из России с любовью».

В первом фильме о британском агенте 007, роль главного героя в котором исполнил Шон Коннери, Тренч предоставляет возможность Бонду произнести свою коронную фразу: «Я восхищена вашей удачей, Мистер...», на что получает ответ: «Бонд, Джеймс Бонд».