Ужасы, драма и фэнтези. Кинопремьеры недели: «Фобия», «Прощаться не будем», «Джим Пуговка и машинист Лукас»

На этой неделе киноманов ожидает сразу несколько премьер! Запасайтесь попкорном! Для любителей пощекотать себе нервишки – новая порция ужасов от режиссера Карла Кристиана Риба – фильм «Фобия». Главная героиня Кэтрин получает в наследство от отца заброшенный особняк. Дом ей не нужен, и она решает его продать. Но похоже, кому-то эта идея не понравилась.

С девушкой начинают происходить загадочные и необъяснимые события. А местные жители ещё и подогревают нарастающий ужас, рассказывая новой хозяйке о таинственных исчезновениях и убийствах, связанных с проклятым домом. Кэтрин предстоит выяснить, связаны ли её страхи с этими событиями или это всего лишь плод её воображения.

От следующей киноновинки дух захватывает не меньше! Отечественная военная драма «Прощаться не будем». Фильм-история про тяжелое время ВОВ. 1941 год. Враг движется на Калининград, ведь после его завоевания и до Москвы рукой подать. Единственная надежда задержать немца – эшелоны пятой стрелковой дивизии, которые вот-вот должны пройти через Калининскую станцию. Начальник гарнизона, майор Павел Сысоев, изо всех сил пытаясь сохранить в городе порядок и спокойствие, вдруг сам попадает под подозрение в причастности к вражеской диверсионной группе.

Съемки картины проходили в городе Тверь, где в массовых сценах были задействованы 500 реальных жителей. Съемочная группа работала при морозе минус 30 градусов. Декорации, костюмы, грим – все было настолько реалистично, что во время съемок сцены в церкви одна из прихожан приняла актера Юрия Кузнецова в костюме за настоящего батюшку и попросила благословить.

Кино о героизме, смелости и любви, несмотря ни на что! И еще одна премьера! Бестселлер Михаэля Энде на экранах! Новый фильм для всей семьи «Джим Пуговка и машинист Лукас» отправит вас в захватывающее путешествие в сказочную страну Медландию, населенную драконами и великанами, где с некоторых пор происходят странные и даже пугающие вещи.