«Абсолютно восхищён»: танцевальные сцены из 300 фильмов собрали в одном ролике

Новости США. На неделе на американский видеохостинг Vimeo было загружено видео, в котором собраны танцевальные фрагменты из трёхсот фильмов и мультфильмов.

За два дня ролик продолжительностью около семи минут набрал более миллиона просмотров.

Под видео появились комментарии пользователей.

«Потрясающе, мне нравится»,

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«Мило»,

«Не так много видео, которые по-настоящему отражают удовольствие от просмотренного фильма. Кажется, этому удалось»,

«Это лучшее из того, что я видел за последние месяцы»,

«Абсолютно восхищён. Спасибо за проделанную работу, вы сделали наш день»,

«Сколько же ты делал это? Великолепная работа».

В ролике присутствуют сцены из «Шрек», «Белоснежка и семь гномов», «Гадкий я», «Корпорация монстров», «Красавица и чудовище», «Один дома», «Маска», «Зомби по имени Шон», «Стражи Галактики», «Гарри Поттер», «Криминальное чтиво» и многих других кинокартин.

Летом 2018 года в США был составлен рейтинг лучших мультфильмов всех времён.