«Абсолютно восхищён»: танцевальные сцены из 300 фильмов собрали в одном ролике

Новости США. На неделе на американский видеохостинг Vimeo было загружено видео, в котором собраны танцевальные фрагменты из трёхсот фильмов и мультфильмов.
За два дня ролик продолжительностью около семи минут набрал более миллиона просмотров.
Под видео появились комментарии пользователей.
«Потрясающе, мне нравится»,
Футболист Роналду запускает мультсериал о супергероях со своим участием
«Мило»,
«Не так много видео, которые по-настоящему отражают удовольствие от просмотренного фильма. Кажется, этому удалось»,
«Это лучшее из того, что я видел за последние месяцы»,
«Абсолютно восхищён. Спасибо за проделанную работу, вы сделали наш день»,
«Сколько же ты делал это? Великолепная работа».
В ролике присутствуют сцены из «Шрек», «Белоснежка и семь гномов», «Гадкий я», «Корпорация монстров», «Красавица и чудовище», «Один дома», «Маска», «Зомби по имени Шон», «Стражи Галактики», «Гарри Поттер», «Криминальное чтиво» и многих других кинокартин.
Летом 2018 года в США был составлен рейтинг лучших мультфильмов всех времён.
На третьем месте «История игрушек: Большой побег» (здесь подробнее).