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«Абсолютно восхищён»: танцевальные сцены из 300 фильмов собрали в одном ролике

21 июня 2018 14:17
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Новости США. На неделе на американский видеохостинг Vimeo было загружено видео, в котором собраны танцевальные фрагменты из трёхсот фильмов и мультфильмов.  

За два дня ролик продолжительностью около семи минут набрал более миллиона просмотров.  

Под видео появились комментарии пользователей.  

«Потрясающе, мне нравится»,  

Футболист Роналду запускает мультсериал о супергероях со своим участием  

«Мило»,  

«Не так много видео, которые по-настоящему отражают удовольствие от просмотренного фильма. Кажется, этому удалось»,  

«Это лучшее из того, что я видел за последние месяцы»,  

«Абсолютно восхищён. Спасибо за проделанную работу, вы сделали наш день»,  

«Сколько же ты делал это? Великолепная работа».  

В ролике присутствуют сцены из «Шрек», «Белоснежка и семь гномов», «Гадкий я», «Корпорация монстров», «Красавица и чудовище», «Один дома», «Маска», «Зомби по имени Шон», «Стражи Галактики», «Гарри Поттер», «Криминальное чтиво» и многих других кинокартин.  

Летом 2018 года в США был составлен рейтинг лучших мультфильмов всех времён.  

На третьем месте «История игрушек: Большой побег» (здесь подробнее).  

# Кино # Кино

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