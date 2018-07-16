Боевик, ужасы и комедия. Кинопремьеры недели: «Небоскрёб», «Русалка. Озеро мёртвых», «Монстры на каникулах 3: Море зовёт»

Остросюжетный фильм «Небоскреб» уже на экранах. Бывший сотрудник ФБР Уилл Форд на правах охранника называет недавно построенное здание самым безопасным в мире. Однако неожиданно в разгар рабочего дня это гигантское сооружение становится центром огненной катастрофы. Вертикальный город под небесами на грани краха. А среди заложников устрашающей ситуации – семья главного героя, перед которым стоит нелегкая задача: спасти жену и детей любой ценой!

В темных водах озера Мертвых обитают несчастные русалки, которых по легенде, некогда предали женихи. Глубокой ночью эти создания выбираются на мелководье, чтобы отомстить за свою судьбу случайно забредшим на озеро парням. Так, во власти одной такой хвостатой девицы оказывается и главный герой фильма Роман. Удастся ли любимой девушке вырвать его из лап соперницы, узнаете в отечественном ужастике.