Сукманов: «То, что в программу в этом году попала картина абсолютно никому неизвестной Юлии Шатун – это риск, на который пошла дирекция»

Новости Беларуси. Итоги фестиваля «Лістапад» подводили во время ток-шоу «Что происходит».

Игорь Сукманов, директор программы игрового кино Минского международного фестиваля «Лістапад»:

Фильмы, которые участвуют в основных, именно, программах – они имеют определённую планку. То есть. Это изначально заявлено самой концепцией фестиваля. Фильмы – участники или лауреаты международных кинофестивалей. Картины с определённой международной репутацией. То, что в эту программу в этом году попала картина абсолютно никому неизвестной Юлии Шатун «Завтра» – это, в какой-то степени, риск, на который пошла дирекция для того, чтобы показать и продемонстрировать, что и в Беларуси, несмотря на то, что в техническом каком-то отношении у нас есть определённые сложности, проблемы.

Это – определённый аванс, который уже сегодня даёт определённый резонанс.

То есть, об этой картине заговорили в России, во Франции. Заинтересовались. Я могу сказать, что уже поступили заявки от дистрибьюторских компаний с просьбой прислать им линки этого фильма.