В программе – ленты режиссёров всего мира: посмотреть картины, представленные на конкурсе «Лістападзік», может любой желающий

Новости Беларуси. Фестиваль продолжается. Киноэстафету 24-го «Лістапада» в Минске принял «Лістападзік». Участники конкурса фильмов для детской и юношеской аудитории – ленты известных режиссёров из Колумбии, Ирана, Китая и многих других стран. Торжественная церемония открытия прошла в кинотеатре «Пионер». Стартовал второй фестивальный день немецкой картиной – «Тим Талер, или Проданный смех». Презентовать ленту приехал главный герой фильма – Арвид Фризе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктория Ходосок, СТВ:

Второй фестивальный день главного кинособытия года Беларуси продолжает «Лiстападзiк». Участники конкурса фильмов для детской и юношеской аудитории – 10 лент известных режиссёров со всего мира. Кстати, сам кинофорум проходит в 24 раз, а вот «Лiстападзiк» отмечает 7 день рождения.

В программе «Лістападзіка» – лучшие фильмы со всего мира для детей и семейного просмотра. В столичном «Пионере» сегодня многолюдно. Вместе с маленькими киноманами – их родители. Ведь представленные картины – детские ленты глазами взрослых. Непростые истории, в которых – где-то можно поплакать, а где-то посмеяться.

Кай С. Пик, председатель жюри конкурса фильмов для детской и юношеской аудитории «Лiстападзiк», сценарист, режиссёр (Германия):

Я не видел еще ни одной картины. Только сегодня утром мы посмотрели фильм-открытие. Ленты из разных концов мира - из Колумбии, из Китая, Ирана, европейские фильмы. Я думаю, что все они будут интересны и для аудитории тоже. Конкурс «Лістападзік» очень важен для продюсеров и тех, кто делал представляемый на форуме фильм. Чтобы привезти награду домой. Те, кто не побеждает – это не значит, что они неудачники.

15-летний Арвид Фризе никогда раньше в Беларуси не был. Приехал в Минск специально на презентацию фильма. Он – главный актёр ленты немецкого режиссёра «Тим Талер, или Проданный смех». История мальчика, продавшего свой заразительный смех мрачному богачу – старт «Лiстападзiка».

Арвид Фризе, актер (Германия):

Это мой не первый фильм. Я снимался и в других картинах. Но эта самая серьёзная такая. Абсолютно не волнуюсь перед показом. Буду рад любой реакции зрителя. Не буду рассказывать всё в подробностях. Вернул ли мой герой себе смех? Всё возможно. Вы должны сами посмотреть.

Впечатлена Минским «Лiстападзiком» и директор фестиваля детских фильмов в Сиэтле – Элизабет Шеперед. У нас – размах куда шире. Признаётся американка.

Элизабет Шеперд, член жюри конкурса фильмов для детской и юношеской аудитории «Лiстападзiк», директор Фестиваля детских фильмов в Сиэтле (США):

Минский форум – очень впечатляет. Наш фестиваль детских фильмов в Сиэтле гораздо скромнее. Меньше залы, меньшее количество картин. У вас очень здорово организована детская секция. Кстати, к нам на конкурс приезжают и белорусские картины. Последняя работа, которая запомнилась, – так и переводится – Листопад. Это анимационный фильм. Потрясающая картина.