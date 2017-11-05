Калейдоскоп известных лиц и неординарных фильмов: как в Минске открывали XXIV «Лiстапад». Репортаж СТВ

Новости Беларуси. В Минске на неделе били посуду. Тарелку «Лістапада» 3 ноября разбил знаменитый и «оскароносный» Владимир Меньшов, обозначив тем самым открытие в Беларуси международного кинофестиваля, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Такова дань традиции.

Основная интрига – кому же достанется главный трофей фестиваля – еще впереди. Прежде чем появится ответ на этот вопрос, жюри предстоит отсмотреть, обсудить и оценить десятки картин.

У кинотеатра «Москва» уже понемногу смеркается, а наряды на красной дорожке 24-го «Лістапада», наоборот, ослепляют своим блеском. Парад звезд в цвете софитов и под аплодисменты, словно дефиле. К нему – пристальное внимание прессы, фотографов и, конечно, поклонников.

Ольга Бурлакова, актриса, ведущая СТВ:

На кинофестивалях я частый гость, но прошлый кинофестиваль я пропустила, но по уважительной причине для кино – у меня были съемки. Сейчас, конечно, я откликнулась, потому что увидеть своих любимых коллег, пообщаться, увидеть режиссеров, продюсеров, посмотреть, что сейчас снимают… Действительно эксклюзивные фильмы представлены на кинофестивале.

Последним, под занавес, на багряно-алой лестнице «Москвы» появляется почетный гость фестиваля – «оскароносный» Владимир Меньшов.

Владимир Меньшов, актер, кинорежиссер, продюсер:

Хороший фестиваль. Вообще, мне всё белорусское – товары белорусские – нравится!

Едва успев фестиваль начаться – уже первая награда. Из рук Василия Жарко – вице-премьера – в руки легенде кино – Меньшову – специальный приз от Президента Беларуси. Он же, российский режиссер, и открывает 24-й форум в Минске, разбив тарелку, по все канонам, о штатив кинокамеры. 24-й Минский фестиваль под слоганом – «Истина. Любовь. Красота». В общем, место найдется разным чувствам, особенно на контрасте представленных работ.

Кинопрофессионалы и дебютанты. 45-летний Борис Хлебников с историй о врачах скорой помощи. В программе – Анна Урушадзе с работой «Страшная мать» – о сложности выбора между домом и писательством. Всего на «Лістападзе» – более полусотни картин, 94 в конкурсе, из 55 стран. Дебютант в этом году – Албания.

Русудан Глурджидзе, член жюри основного конкурса игрового кино XXIV Минского международного кинофестиваля «Лiстапад»:

Я могу сказать, что фестиваль у вас изумительный. Это фестиваль, который показывает настоящее кино, которое мы любим, которое мы уважаем. Он уже очень известен в профессиональных кругах, имеет серьезный вес. Попасть в конкурсную программу фестиваля «Лiстапад» – это значит, что фильм успешный.

Большое событие для маленьких киноманов – второй фестивальный день. Открытие VII «Лістападзіка» – конкурса фильмов для детской и юношеской аудитории.

И первая картина на экране – работа немецкого режиссера Андреаса Дрезана – «Тим Талер, или проданный смех». Еще в 80-х сказку экранизировал советский режиссер Леонид Нечаев. У нас в киностудии «Беларусьфильм» сняли 2-серийную картину. На этом за время фестиваля не раз сделают акцент.

История о мальчике, продавшем мрачному богачу свой заразительный смех – в обмен на возможность всегда и везде выигрывать пари. Тот самый лучезарный паренек, главный актер – Арвид Фризе – приехал в Минск. Буквально через пару минут после нашего интервью к «звезде» уже не подступиться…

Арвид Фризе, актер (Германия):

Это мой не первый фильм. Я снимался и в других картинах. Но эта самый серьезный такой. Абсолютно не волнуюсь перед показом. Буду рад любой реакции зрителя. Не буду рассказывать всё в подробностях, вернул ли мой герой себе смех. Всё возможно… Вы должны сами посмотреть.

За 4 дня «Лістпадзіка» – 10 картин от известных режиссеров со всего мира. Самый большой интерес – в первые же дни продаж билетов – к «Путешествию Фанни» – это лента француженки Лолы Дуайон. О 13-летней девочке, которая во время Второй мировой должна выжить сама и спасти своих сестер.

Кай С. Пик, председатель жюри конкурса фильмов для детской и юношеской аудитории «Лiстападзiк», сценарист, режиссер (Германия):

Ленты из разных концов мира – из Колумбии, из Китая, Ирана, европейские фильмы. Я думаю, что все они будут интересны и для аудитории тоже. Конкурс «Лістапдзік» очень важен для продюсеров и тех, кто делал представляемый на форуме фильм, чтобы привезти награду домой. Те, кто не побеждает – это не значит, что они неудачники.

Но о победе говорить пока рано, а вот поделиться впечатлениями от организации и атмосферы «Лістапада» – самое время.

Элизабет Шеперд, член жюри конкурса фильмов для детской и юношеской аудитории «Лiстападзiк», директор Фестиваля детских фильмов в Сиэтле (США):

Минский форум очень впечатляет. Наш фестиваль детских фильмов в Сиэтле гораздо скромнее: меньше залы, меньшее количество картин. У вас очень здорово организована детская секция.

Кстати, к нам на конкурс приезжают и белорусские картины. Последняя работа, которая запомнилась, так и переводится – «Листопад». Это анимационный фильм. Потрясающая картина. Особое внимание – и к белорусскому кино. На конкурсе более 30 работ. Впервые одна из лент заявлена сразу в двух номинациях – «Молодость на марше» из секции игрового кино (Беларусь в ней дебютант) и в конкурсе национального. Боевое крещение – у Юлии Шатун. В своем часовом «Завтра» она и режиссер, и продюсер, и сценарист.

Юлия Шатун, участник XXIV Минского международного кинофестиваля «Лiстапад»:

Фильм о жизни и о людях. Снимались в главных ролях мои родители, мой брат в роли их сына. Фильм снимали около 4 дней. Снимали его в Мозыре и в Минске. В съемочной группе 2 человека – я и оператор.

Николай Лавренюк, координатор национального конкурса XXIV Минского международного кинофестиваля «Лiстапад»:

В этом году у нас представлено около 40 белорусских картин в разных программах фестиваля. Мы считаем, что это очень хороший показатель. Мы получили более 90 заявок. Это показывает, что белорусское кино живет, появляются новые режиссеры, новые имена. Процесс идет, несмотря на то, что это может быть сложно. Но, тем не менее, белорусское кино развивается.

По традиции, в рамках фестиваля и внеконкурсные программы. Всего их более полусотни. У них уже сливки лучших мировых кинофестивалей. «На пределе» – история о жизни немки, потерявшей из-за террористов мужа и сына – лучшая женская роль в Каннах. Триллер о загадочных убийствах «След зверя» – обладатель премии Альфрэда Бауэра.

И снова наше кино, награды которого еще впереди. Новое – то, что зрители увидят в широком прокате только зимой. Сделано в Беларуси, белорусским режиссером и на «Беларусьфильме». Лента «Тум-Паби-Дум» от Вячеслава Никифорова. Задумка 15-летней давности снята всего за 5 месяцев. Главный герой – мальчик – решает найти родителей для себя и своей подруги.

Вячеслав Никифоров, кинорежиссер, заслуженный деятель искусств БССР:

Вы увидите, как в этом фильме ребенок – такой же, как все, но, может быть, более или менее живой и эрудированный – разговаривает с нами на нашем языке.

Я думаю, что эта картина такая интернациональная… Такую картину в любой стране поймут, детей без родителей. Он будут востребован. Готовлю письмо – будем делать телевариант.

Игорь Поршнев, генеральный директор Национальной киностудии «Беларусьфильм»:

Картина делалась к открытию студии. Как обещали – в крайне сжатые сроки. Слава Никифоров обещал – он сделал.

Я думаю, такую картину в любой стране мира поймут: у всех есть проблема детей без родителей и родителей, которые ищут детей. Увидите, что этот фильм для любого зрителя. Он будут востребован. Уже сегодня готовлю письмо – будем делать телевариант.