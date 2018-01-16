Джон Карпентер: лучшие фильмы «крестного отца» страшного кино

Стивена Кинга принято считать королем ужасов, но его «власть» распространяется только на литературу. Несмотря на огромное количество экранизаций, в кинематографе Кинг вынужден уступить свою корону Джону Карпентеру. Этого режиссера можно без преувеличения назвать лучшим хоррор-постановщиком в истории кино. Ни у кого другого нет такого количества фильмов, оставивших свой след не только в жанре ужасов, но и в фантастике, и в криминальных триллерах, и в приключенческих фильмах. Карпентер в одиночку разработал схему современного хоррора, которой сейчас следуют режиссеры по всему миру, он придумал свой собственный способ нагнетания напряжения, а его широкоугольная манера съемки научила зрителей воспринимать кино по-новому.

Фото: 20th Century Fox «Монстры – это мы. Глубоко внутри у нас сохранилась часть мозга рептилии, которая убивает, но ей всё равно». 16 января Джону Карпентеру исполняется 70 лет. Пик его карьеры пришелся на 80-ые, когда он один за другим снял несколько безоговорочных шедевров. Сейчас режиссер практически отошел от дел. Последний его фильм вышел в 2010 году, но ему далеко до тех картин, которые сделали Карпентера знаменитым. Несмотря на некоторые неудачи, он все равно всегда будет тем, кто изменил жанровое кино, предал ему новое звучание и заставил нас по-настоящему бояться. В честь юбилея мастера ужасов мы предлагаем вспомнить его лучшие фильмы.

Джон Карпентер и Курт Рассел. Фото: Variety «Хэллоуин» (1978)

Фото: imdb.com

Фото: imdb.com Легендарный фильм ужасов, породивший серию продолжений и десятки подражателей, с переменным успехом все еще пытающихся повторить картину Карпентера. Совершенно простую историю о сбежавшем из психиатрической клиники маньяке, который открывает охоту на подростков, режиссер смог сделать напряженным и пугающим фильмом, который даже спустя сорок лет может поразить новых зрителей. Благодаря «Хэллоуину» появились такие популярные хоррор-клише как «королева крика», «последняя девушка», «убийца в маске», фильм сделал популярной актрису Джейми Ли Кёртис, а маньяк Майкл Майерс стал одним из самых узнаваемых образов поп-культуры. А еще это один из самых прибыльных фильмов в истории – при бюджете в $325 тысяч «Хэллоуин» смог заработать более $60 миллионов. Читайте про другие самые прибыльные фильмы здесь. «Побег из Нью-Йорка» (1981)

Фото: imdb.com

Фото: imdb.com Совершенно безумный триллер, которым до сих пор вдохновляются многие разработчики компьютерных игр. Действие картины происходит в 1997 году во время Третьей мировой войны. Главному герою, бывшему спецназовцу, а сейчас закоренелому преступнику, поручают проникнуть в закрытый город-тюрьму и спасти президента США. При этом у героя есть всего 22 часа, по истечению которых микрокапсула в его мозгу взорвется и убьет носителя. «Побег из Нью-Йорка» снят на безумных скоростях, а во время просмотра сложно даже перевести дух. Это не лучший фильм Карпентера, но его влияние трудно переоценить, а еще картина сделала звездой великолепного Курта Рассела – за такое ей можно простить мелкие огрехи. «Нечто» (1982)

Фото: imdb.com

Фото: imdb.com Вершина творчества Карпентера и, возможно, лучший фантастический фильм в истории. Совершенная в своем воплощении картина, после которой хочется самому идти снимать кино. В фильме совершенно невероятная операторская работа, непостижимые для начала 80-ых спецэффекты, а музыка Эннио Морриконе так искусно нагнетает напряжение, что нервы сдают даже у самых закаленных зрителей. Незамысловатая история о группе полярников, нашедших в Антарктиде замерзшего пришельца, умеющего имитировать любое живое существо, стала образцом не только фантастического, но и психологического триллера. Игра в кошки-мышки при минусовых температурах никогда не была такой захватывающей, а Курт Рассел в главной роли демонстрирует недосягаемую актерскую игру в этом жанре. Другие отличные фильмы с музыкой Эннио Морриконе. «Человек со звезды» (1984)

Фото: imdb.com

Фото: imdb.com Нетипичный для Карпентера, но заслуживающий пристального внимания фантастический фильм, который на самом деле является трогательной мелодрамой. На территории США терпит крушение космический корабль. Единственный выживший пришелец пробирается в дом молодой вдовы Джинни и принимает облик ее трагически погибшего мужа. За три дня инопланетянину нужно добраться до определенного места, с которого он сможет вернуться на родную планету. Он похищает Джинни, требует отвести его в это место, но за проведенное вместе время между земной женщиной и инопланетным существом возникает связь... «Человек со звезды» ценен, в первую очередь, игрой Джеффа Бриджеса. Актер потрясающе изображает пришельца в теле человека и делает убедительной не только фантастическую, но и романтическую линию фильма. Эта роль принесла Бриджесу редкую для жанра номинацию на «Оскар». «Большой переполох в маленьком Китае» (1986)

Фото: imdb.com