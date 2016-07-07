«Дэдпул» и еще 10 самых прибыльных фильмов в истории

Снятый по комиксам фильм о говорливом наемнике «Дэдпул» безусловно является самым прибыльным фильмом этого года. Прокат ленты по миру был суперуспешным, а кассовые сборы превысили бюджет более чем в 15 раз! При затратах в $50 миллионов, «Дэдпул» заработал почти 800, что, конечно, обогатило создателей. Однако такой успех фильма вовсе не рекордный. Мы предлагаем вашему вниманию несколько лент, сборы которых в десятки раз превысили вложенные в создание деньги. 10. «Клерки» (1994) реж. Кевин Смит

Бюджет: $28 тыс. Сборы: $3,2 млн. Сейчас Кевин Смит известен как автор циничных, но невероятно смешных фильмов, которые связывает непременное участие во всех лентах колоритного дуэта Джея и Молчаливого Боба. Но в 1993 году он был всего лишь студентом киношколы из Нью-Джерси, который, вдохновившись примером Ричарда Линклейтора (который снял свой первый фильм «Бездельник» всего за 23 тысячи долларов, а в прокате заработал миллион), бросил школу, продал свою коллекцию комиксов, одолжил денег у всех своих знакомых и на собранные средства снял собственную малобюджетную комедию о парнях, которым от жизни нужны только разнообразные удовольствия и болтовня о пустяках. Но, несмотря на ограниченность ресурсов, фильм получился веселым и довольно умным. В очень ограниченном прокате он собрал более трех миллионов и даже получил один из призов Каннского фестиваля. Дальнейшие фильмы Смита тоже были сняты за относительно скромные деньги, но почти все из них уже прочно закрепились во всех списках лучших авторских фильмов в истории. 9. «Шоу ужасов Рокки Хоррора» (1975) реж. Джим Шарман

Бюджет: $1,2 млн. Сборы: 150 млн. «Шоу ужасов Рокки Хоррора» перекачивало на экраны с театральных подмостков. Появившийся в Англии скандальный рок-мюзикл, пародирующий второсортные ужастики, породил вокруг себя несколько скандалов и перенос его в киноформат был делом времени. Главную роль в лондонской постановке исполнил тогда еще начинающий актер Тим Карри (клоун Оно из одноименного фильма по Стивену Кингу), он же сыграл роль Франкерфуртора в фильме. Главная женская роль досталась тогда еще начинающей Сьюзан Сарандон. В год выхода «Шоу» с треском провалилось в прокате, что и неудивительно для консервативных 70-х годов. Но со временем фильм «распробовали» и вокруг ленты сложился целый культ. В США и Англии и сейчас остались специальные небольшие кинотеатры, где картина непрерывно демонстрируется с 1975 года и продолжает зарабатывать деньги. 8. «Белоснежка и семь гномов» (1937) реж. Дэвид Хэнд

Бюджет: $1,5 млн. Сборы: $185 млн. В 1930-е годы обычный короткометражный мультфильм обходился компании Уолта Диснея в 25 тысяч долларов. Поэтому, когда студия решила создать первый полнометражный проект, она была уверена, что уложится в 250 тысяч. Однако чем дальше шла работа над «Белоснежкой», тем отчетливее Дисней видел, что без увеличения бюджета в разы не обойтись. Все коллеги отговаривали его от этой авантюры, но Уолт настоял на своем и создал анимационный шедевр, который многие до сих пор считают лучшим фильмом студии. Окупилась «Белоснежка» еще в 1930-е, но так как мультфильм неоднократно запускали в повторные прокаты и он до сих пор весьма успешно продается на DVD и Blu-ray, сборы картины за 80 лет сделали ее самым прибыльным мультфильмом в истории. 7. «Хэллоуин» (1978) реж. Джон Карпентер

Бюджет: 325 тыс. Сборы: 60 млн. Сценаристы «Хэллоуина» Джон Карпентер и Дебра Хилл, переписав историю Ирвина Ябланса, сами того не ожидая, породили целый новый жанр молодежных слэшеров. Снятый за крошечную сумму, не имеющий в актерском составе явных звезд (Джейми Ли Кертис на тот момент была просто дочкой известных родителей, а никак не легендарной «королевой крика»), «Хэллоуин» оказался одним из самых жутких и увлекательных фильмов своего времени. Да, многочисленные продолжения заработали студии куда больше денег, но и бюджеты у них были значительнее. В сценарном плане все они были намного слабее оригинала. 6. «Рокки» (1976) реж. Джон Эвилдсен

Бюджет: 1 млн. Сборы: 225 млн. Голливуд с самого своего основания открывал все двери для лощеных красавцев, которым можно было продать не только талант, но и внешность. А что оставалось делать актерам типа Сильвестра Сталлоне с его частично парализованным лицом и немного невнятной речью? Правильно, самому придумать для себя роль. Сталлоне лично написал сценарий про боксера Рокки и продал его студии с условием, что главную роль должен исполнить он сам. Студия согласилась, но выделила на постановку минимальный бюджет, чтобы в случае провала амбиции Сильвестра не разорили компанию. Однако фильм понравился и зрителям, и критикам, несказанно обогатил создателей, удостоился трех «Оскаров» (в том числе за лучший фильм) и принес Сталлоне две номинации на главную награду. В дальнейшем, правда, в карьере актера провалов и «Золотых малин» было куда больше, чем удачных проектов. Но «Золотой глобус» и номинация на «Оскар» в этом году за роль все того же Рокки доказывают, что свое место в Голливуде Сталлоне занимает не зря. 5. «Ночь живых мертвецов» (1968) реж. Джордж Ромеро

Бюджет: $114 тыс. Сборы: $30 млн. В это сложно поверить, но в прокат зомби-хит «Ночь живых мертвецов» вышел как семейный фильм. В 60-е этот жанр считался детским, и никому даже в голову не приходило, что кто-то может испугаться восставших зомби. Это ошибка привела к одному из самых важных событий в истории кинематографа – именно после «Ночи» кинопрокатчики задумались о возрастных рейтингах для посещения кинотеатров. Рейтинги были введены и фильм отправился в ограниченный прокат, но свои 30 миллионов долларов снятая за копейки картина заработать все же успела. 4. «Ведьма из Блэр» (1999) реж. Дэниэл Майрик и Эдуардо Санчес

Бюджет: $600 тыс. Сборы: $249 млн. «Ведьма из Блэр» не была первым фильмом снятым в жанре «найденная кинопленка». Еще в 1980 году этот прием использовали создатели хоррора «Ад каннибалов», но, как можно судить по названию, этот фильм видела только группа людей с особо специфическими киновкусами. «Ведьма» же сосредотачивалась на запугивании зрителей с помощью невидимого и недосказанного. У Майрика и Санчеса получился минималистический ночной кошмар, который по-настоящему испугал зрителей во всем мире. В результате лента имела оглушительный успех, но вот ее создателей она не обогатила. Режиссеры, не рассчитывая на особый успех, продали фильм студии всего за 1,1 миллион долларов. 3. «Двойная порция» (2004) реж. Морган Сперлок

Бюджет: $65 тыс. Сборы: $30 млн. Провокационный документальный фильм, порадевший целую войну между противниками и защитниками фанстфуда. Режиссер фильма лично целый месяц не ел ничего кроме еды из «Макдональдса» и честно показывал на камеру все изменения в своем организме. Фильм не стал самым кассовым документальным фильмом. Но сборы из ограниченного проката и продажи ленты телевидению помогли с лихвой окупить все расходы Сперлока и сделали «Двойную порцию» самым прибыльным документальным фильмом в истории. В Беларуси, кстати, в последние годы стало принято показывать ленту на уроках ОБЖ в старших классах. 2. «Безумный Макс» (1979) реж. Джордж Миллер

Бюджет: $260 тыс. Сборы: $100 млн. Прошлогодний «Безумный Макс: Дорога ярости» Джорджа Миллера перевернул все понимание о том, как должен выглядеть настоящий боевик. Правда, фильм еле собрал потраченные на его создание 150 миллионов долларов, но место в истории себе обеспечил. В 1979 году начинающему Миллеру такие суммы даже не снились. Снятая за гроши антиутопия, в которой свою первую главную роль сыграл Мел Гибсон, была аллюзией на состояние жизни в современной режиссеру Австралии. Фантазии на тему «что будет, если нефтяной кризис не закончится» пришлись очень к месту. Фильм привлек зрителей и позволил Миллеру превратить «Безумного Макса» в целую франшизу, которая, как оказалось, еще только набирает обороты. 1. «Паранормальное явление» (2007) реж. Орен Пели