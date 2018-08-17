«Я та актриса, которую вытащили телесериалы». Instagram-обзор звезды сериала «Сваты» Людмилы Артемьевой

Пока поклонники «Сватов» ждут выхода на экраны нового сезона сериала, исполнительница одной из главных ролей в картине Людмила Артемьева не дает зрителям заскучать.

Актриса публикует на своей странице в Instagram фото со съемок, делится историями о любимых образах и рассказывает о своей профессии.

В аккаунте Людмилы Артемьевой около 70 публикаций, фото появляются несколько раз в неделю.

Однако за обновлениями на странице следят более 140 тысяч человек.

В рамках еженедельной рубрики Instagram-обзор мы посмотрели, чем делится с подписчиками актриса.

Источник фото: instagram.com/lyudmilartemyeva

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