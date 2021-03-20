«Это самый-самый страшный сон для актёров». Елена Дубровская откровенно отвечает на неожиданные вопросы

Влада Родовская:

Меня зовут Влада Родовская, и сегодня я решила заглянуть на короткий разговор к актрисе Елене Дубровской.

Елена Дубровская – актриса театра и кино, телеведущая. Окончила в 2004 году Белорусскую государственную академию искусств по квалификации «актер драматического театра и кино». В настоящее время работает в Национальном академическом драматическом театре имени Максима Горького. Влада Родовская:

Как и когда вы приняли решение стать актером?

Елена Дубровская, актриса театра и кино:

125-й раз мне задают этот вопрос. Если честно, понятно, что он самый распространенный. На сцене профессиональной я с 10 лет, а непосредственно актрисой захотелось стать где-то в 10 классе – уже осознанный был выбор. Влада Родовская:

Приходилось ли вам играть те роли, которые вам вообще не нравились? Елена Дубровская:

Для хороших актеров нет плохих ролей или тех ролей, которые не нравятся. Поэтому, конечно же, все роли любимые, все роли самые-самые запоминающиеся. И я не скажу, что мне приходилось, но иногда отказывалась от некоторых ролей. Влада Родовская:

Признавайтесь: вы забывали текст во время выступления?

Елена Дубровская:

Конечно! И это на самом деле очень страшно всегда для актера, когда ты выходишь на сцену, играешь спектакль уже, например, 35-й раз, а вот вышел – и у тебя белый лист. Это самый-самый страшный сон для актеров. Влада Родовская:

Как вы воспринимаете критику? Елена Дубровская:

Спокойно, легко, но я все помню, кто критикует. Конечно, я это не припоминаю, но не забываю это. Влада Родовская:

И все-таки – играть положительного или отрицательного героя? Елена Дубровская:

Чисто внешне, я, конечно, положительный персонаж. Конечно, очень часто меня утверждают в кино именно на положительных героинь. Но в этом самая суть, когда режиссеры видят во мне отрицательную героиню.

Когда вроде бы такой положительный образ играет потом отрицательную роль. Это интереснее в сто раз. Влада Родовская:

Что вы чувствуете после завершения спектакля? Елена Дубровская:

Все актеры, конечно, обожают поклоны, обожают обмен со зрителем энергией, когда огромное количество людей, тебе просто аплодируют – и вот этот идет обмен энергией. Часто актеры и я в том числе не могу долгое время уснуть, действительно потому, что произошел вот этот обмен энергией, и это такое удовольствие, такой заряд получаешь от зрительного зала. Почему мы сейчас немножко соскучились по огромным, полным залам? Потому что была пандемия и зритель не ходил в театр. Сейчас, слава богу, зритель возвращается. И когда полный зал и когда тебе аплодируют – это очень круто! Это такие непередаваемые эмоции. Советую их испытать вам. Влада Родовская:

Какой совет вы бы дали начинающему актеру? Елена Дубровская:

Для меня был достаточно тернистый путь моего восхождения на творческий олимп, моих 90 ролей в кино (более 90 ролей в кино) и, наверное, где-то уже более 50 ролей в театре. Вообще, актерская профессия не легкая. Прежде всего, нужно верить в свою мечту и быть очень трудолюбивым и к себе очень самокритичным, я бы даже сказала, требовательным. И к другим таким же. Поэтому, наверное, такой совет – верить в свою мечту и ее не предавать. Наверное, так. Влада Родовская:

Любимые цитаты об актерской профессии.