«Это самый-самый страшный сон для актёров». Елена Дубровская откровенно отвечает на неожиданные вопросы

Влада Родовская:
Меня зовут Влада Родовская, и сегодня я решила заглянуть на короткий разговор к актрисе Елене Дубровской.
Влада Родовская:
Меня зовут Влада Родовская, и сегодня я решила заглянуть на короткий разговор к актрисе Елене Дубровской.
Елена Дубровская – актриса театра и кино, телеведущая. Окончила в 2004 году Белорусскую государственную академию искусств по квалификации «актер драматического театра и кино». В настоящее время работает в Национальном академическом драматическом театре имени Максима Горького.
Влада Родовская:
Как и когда вы приняли решение стать актером?
Елена Дубровская, актриса театра и кино:
125-й раз мне задают этот вопрос. Если честно, понятно, что он самый распространенный. На сцене профессиональной я с 10 лет, а непосредственно актрисой захотелось стать где-то в 10 классе – уже осознанный был выбор.
Влада Родовская:
Приходилось ли вам играть те роли, которые вам вообще не нравились?
Елена Дубровская:
Для хороших актеров нет плохих ролей или тех ролей, которые не нравятся. Поэтому, конечно же, все роли любимые, все роли самые-самые запоминающиеся. И я не скажу, что мне приходилось, но иногда отказывалась от некоторых ролей.
Влада Родовская:
Признавайтесь: вы забывали текст во время выступления?
Елена Дубровская:
Конечно! И это на самом деле очень страшно всегда для актера, когда ты выходишь на сцену, играешь спектакль уже, например, 35-й раз, а вот вышел – и у тебя белый лист. Это самый-самый страшный сон для актеров.
Влада Родовская:
Как вы воспринимаете критику?
Елена Дубровская:
Спокойно, легко, но я все помню, кто критикует. Конечно, я это не припоминаю, но не забываю это.
Влада Родовская:
И все-таки – играть положительного или отрицательного героя?
Елена Дубровская:
Чисто внешне, я, конечно, положительный персонаж. Конечно, очень часто меня утверждают в кино именно на положительных героинь. Но в этом самая суть, когда режиссеры видят во мне отрицательную героиню.
Когда вроде бы такой положительный образ играет потом отрицательную роль. Это интереснее в сто раз.
Влада Родовская:
Что вы чувствуете после завершения спектакля?
Елена Дубровская:
Все актеры, конечно, обожают поклоны, обожают обмен со зрителем энергией, когда огромное количество людей, тебе просто аплодируют – и вот этот идет обмен энергией. Часто актеры и я в том числе не могу долгое время уснуть, действительно потому, что произошел вот этот обмен энергией, и это такое удовольствие, такой заряд получаешь от зрительного зала.
Почему мы сейчас немножко соскучились по огромным, полным залам? Потому что была пандемия и зритель не ходил в театр. Сейчас, слава богу, зритель возвращается. И когда полный зал и когда тебе аплодируют – это очень круто! Это такие непередаваемые эмоции. Советую их испытать вам.
Влада Родовская:
Какой совет вы бы дали начинающему актеру?
Елена Дубровская:
Для меня был достаточно тернистый путь моего восхождения на творческий олимп, моих 90 ролей в кино (более 90 ролей в кино) и, наверное, где-то уже более 50 ролей в театре. Вообще, актерская профессия не легкая. Прежде всего, нужно верить в свою мечту и быть очень трудолюбивым и к себе очень самокритичным, я бы даже сказала, требовательным. И к другим таким же. Поэтому, наверное, такой совет – верить в свою мечту и ее не предавать. Наверное, так.
Влада Родовская:
Любимые цитаты об актерской профессии.
Елена Дубровская:
Наверное, самая любимая цитата – Веры Комиссаржевской: «Научите вашу душу не только воспринимать прекрасное, но и впитывать в себя прекрасное. Тогда вы будете настоящим актером». И это, наверное, цитата не только в актерской профессии – и в жизни. Надо видеть все прекрасное и впитывать это прекрасное в себя. И возвращать это людям. Наверное, такая самая прекрасная, замечательная цитата.