Возле кинотеатра дежурила скорая. Какой советский фильм настолько ужасал зрителей?

Новости Беларуси. История белорусского подростка, который на глазах становится стариком. «Иди и смотри» – знаменитая картина Элема Климова, которая не может никого оставить равнодушным, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Алина Васильевна работала в кинотеатре «Октябрь» в день премьеры. Подтверждает, что потом, пока лента была в прокате, возле кинотеатра дежурили скорые.

Алина Свинкина, в 1985-м методист кинотеатра «Октябрь»:

Премьера проходила, конечно, с аншлагом. Зал тогда был на 1 344 места и был заполнен до отказа.

Приехал Элем Германович, такой весь элегантный – такой поджарый, сухощавый. Самое интересное, что он привез всю съемочную группу. Даже людей из деревень, которые там снимались в массовке у него. У нас сцена была просто заполнена народом.