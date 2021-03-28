Возле кинотеатра дежурила скорая. Какой советский фильм настолько ужасал зрителей?

Новости Беларуси. История белорусского подростка, который на глазах становится стариком. «Иди и смотри» – знаменитая картина Элема Климова, которая не может никого оставить равнодушным, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. История белорусского подростка, который на глазах становится стариком. «Иди и смотри» – знаменитая картина Элема Климова, которая не может никого оставить равнодушным, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Алина Васильевна работала в кинотеатре «Октябрь» в день премьеры. Подтверждает, что потом, пока лента была в прокате, возле кинотеатра дежурили скорые.
Алина Свинкина, в 1985-м методист кинотеатра «Октябрь»:
Премьера проходила, конечно, с аншлагом. Зал тогда был на 1 344 места и был заполнен до отказа.
Приехал Элем Германович, такой весь элегантный – такой поджарый, сухощавый. Самое интересное, что он привез всю съемочную группу. Даже людей из деревень, которые там снимались в массовке у него. У нас сцена была просто заполнена народом.
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