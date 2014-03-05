Бывший москвич Мартиросян заработал $1000 чаевых на церемонии вручения «Оскар», разнося пиццу

Новости США. 86-я церемония вручения наград Американской киноакадемии соединила в себе элементы торжества и неформального общения. Во время церемонии ведущие Эдгар и Эллен развлекали гостей, как могли: задавали вопросы, проводили конкурсы и предлагали отведать горячую пиццу. Впрочем, торжество уже назвали «Оскаром в стиле фаст-фуд» и признали самой веселой церемонией вручения кинопремии за всю историю ее существования.

Кадры, на которых изображены звезды Голливуда, Брэд Питт, Джаред Лето, Дженнифер Лоуренс, Кевин Спейси, жующие пиццу, облетели многие мировые СМИ. Без внимания не осталась ни пицца, ни ее разносчик.

Как сообщает Daily Mail, бывший москвич, Эдгар Мартиросян стал самым известным в США разносчиком пиццы и был приглашен на шоу Эллен Дедженерес, ведущей церемонии премии «Оскар».

Эдгар Мартиросян, разносчик пиццы:

Это было какое-то сумасшестви. Джулия Робертс – женщина моей мечты! Я видел все её фильмы, ещё когда жил в Москве!

Сумасшествие или нет, но в тот вечер Мартиросян не только увидел звезд первой величины, но и сумел неплохо подзаработать. 1000 долларов чаевых!



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