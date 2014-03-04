Харламов и Асмус назвали дочь Настей. Фото с крещения

Новости России. В минувшее воскресенье, 2 марта счастливые родители, актриса Кристина Асмус и шоумен Гарик Харламов, покрестили свою новорожденную дочурку. Крестным отцом девочки стал друг и коллега Харламова – Тимур Батрутдинов. Крестной мамой – Анна Андрусенко, известная по сериалу «Закрытая школа»

Кристина Асмус в своем микроблоге:

Вчера в жизни нашей семьи произошло важнейшее событие – крещение нашей доченьки. Дорогие читатели, спасибо за понимание и терпение... Дочку назвали Настенькой.

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