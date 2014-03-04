Прямой эфир

Харламов и Асмус назвали дочь Настей. Фото с крещения

04 марта 2014 13:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости России. В минувшее воскресенье, 2 марта счастливые родители, актриса Кристина Асмус и шоумен Гарик Харламов, покрестили свою новорожденную дочурку. Крестным отцом девочки стал друг и коллега Харламова – Тимур Батрутдинов. Крестной мамой – Анна Андрусенко, известная по сериалу «Закрытая школа»

Кристина Асмус в своем микроблоге:
Вчера в жизни нашей семьи произошло важнейшее событие – крещение нашей доченьки. Дорогие читатели, спасибо за понимание и терпение... Дочку назвали Настенькой.

Почему вокруг отношений этой медийной пары скопилось много слухов и сплетен? Читайте здесь.

Крещение ребенка: как выбрать крестных, сколько длится обряд и что можно дарить. Подробности вы узнаете из видео.

# Фотофакт # Кино # Звезды # Гарик Харламов # Кристина Асмус

Другие новости рубрики

Все новости
Оскар-2014. Главный приз достался исторической драме Стива Маккуина «12 лет рабства»
03 марта 2014 06:27

Оскар-2014. Главный приз достался исторической драме Стива Маккуина «12 лет рабства»

2 марта в Лос-Анджелесе объявят победителей кинопремии «Оскар-2014»
28 февраля 2014 16:47

2 марта в Лос-Анджелесе объявят победителей кинопремии «Оскар-2014»

В Минске состоялась премьера фильма «Государственная граница»
19 февраля 2014 20:39

В Минске состоялась премьера фильма «Государственная граница»