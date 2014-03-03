Оскар-2014. Главный приз достался исторической драме Стива Маккуина «12 лет рабства»

Новости США. 3 марта в Лос-Анджелесе киноакадемики США раздали «Оскары». Главный приз Академии кинематографических искусств и наук США за лучший фильм 2013 года получила историческая драма «12 лет рабства» режиссера Стива Маккуина. Бюджет картины составил $20 млн, кассовые сборы уже превысили $140 млн по всему миру. «12 лет рабства» был представлен в девяти номинациях.

«Оскар» за лучшую режиссуру получил Альфонсо Куарон за фильм «Гравитация». Режиссер поднимался на сцену дважды: картина завоевала награду и за лучший монтаж. «Гравитация» взяла рекордное количество статуэток в этом году (шесть). В том числе и за лучшую операторскую работу, монтаж звука, спецэффекты и музыку.

Лучшей актрисой по версии киноакадемии стала Кейт Бланшетт за роль в картине «Жасмин» Вуди Аллена. В этой номинации за награду, помимо Бланшетт, боролись Эми Адамс («Афера по-американски»), Сандра Буллок («Гравитация»), Джуди Денч («Филомена»), Мерил Стрип («Август»). Это второй «Оскар» в актерской карьере Кейт и шестая номинация.

Лучшей актрисой второго плана стала Люпита Нионго за роль в картине «12 лет рабства». Эта первая киноработа в карьере 31-летней актрисы.

«Оскар» за лучшую мужскую роль достался Мэттью Макконахи, сыгравшему ковбоя, больного ВИЧ в фильме «Далласский клуб покупателей» Жана-Марка Валле. В номинации были представлены Брюс Дерн («Небраска»), Леонардо Ди Каприо («Волк с Уолл-стрит»), Мэтью Макконахи («Далласский клуб покупателей»), Чиветель Эджиофор («Двенадцать лет рабства»), Кристиан Бейл («Афера по-американски»).

Актер Джаред Лето получил награду за лучшую мужскую роль второго плана (фильм «Далласский клуб покупателей»»). Рок-музыкант и лидер группы 30 Seconds to Mars сыграл транссексуала, больного СПИДом.

Фильм «Далласский клуб покупателей» также получил «Оскар» за лучший грим.

Лучший фильм на иностранном языке – итальянская картина «Великая красота» Паоло Соррентино.

Лучшим сценаристом назван Спайк Джонз за сценарий фильма «Она».

Лучшим полнометражным мультипликационным фильмом стал мультфильм «Холодное сердце», созданный компанией Уолта Диснея. В основе мультфильма – сказка Ганса Христиана Андерсена «Снежная королева».

Топ-10 самых эпатажных нарядов церемонии вручения «Оскар-2012». Смотрите здесь.