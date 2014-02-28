2 марта в Лос-Анджелесе объявят победителей кинопремии «Оскар-2014»

Новости США. Вечером 2 марта в кинотеатре Dolby Theatre состоится торжественная церемония вручения престижной кинопремии «Оскар». Судьбу главной кинопремии года определят представители Академии кинематографических искусств и наук США, обладающие равным правом голоса.

На звание «Лучший фильм года» претендуют:

1. «Двенадцать лет рабства» Стива Маккуина,

2.«Афера по-американски» Дэвида О.Расселла,

3. «Капитан Филлипс» Пола Гринграсса,

4. «Гравитация» Альфонсо Куарона,

5. «Небраска» Александра Пэйна,

6. «Филомена» Стивена Фрирза,

7. «Волк с Уолл-стрит» Мартина Скорсезе,

8. «Далласский клуб покупателей» Жан-Марка Валле,

9. «Она» Спайка Джонса.

На наибольшее количество наград претендуют ленты «Афера по-американски», «12 лет рабства» и «Гравитация». И, как стало известно, Национальная ассоциация школьных советов (NSBA) США обязала все государственные школы страны включить в учебную программу фильм «12 лет рабства».



В число пяти режиссеров, номинированных на «Оскар» вошли:

1. Дэвид О. Рассел за картину «Афера по-американски»,

2. Альфонсо Куарон, автор научно-фантастической ленты «Гравитация»,

3. Александр Пейн, режиссер фильма «Небраска»,

4. Мартин Скорсезе, режиссер картины «Волк с Уолл-стрит»

5. Стив Маккуин – за фильм «Двенадцать лет рабства».



В номинации «Лучший драматический актер» представлены:

1. Брюс Дерн («Небраска»),

2. Леонардо Ди Каприо («Волк с Уолл-стрит»),

3. Мэтью Макконахи («Далласский клуб покупателей»),

4. Чиветель Эджиофор («Двенадцать лет рабства»),

5. Кристиан Бейл («Афера по-американски»).



В номинации «Лучшая драматическая актриса» представлены

1. Эми Адамс («Афера по-американски»),

2. Кэйт Бланшетт («Жасмин),

3. Сандра Буллок («Гравитация»),

4. Джуди Денч («Филомена»),

5. Мерил Стрип («Август»).

Пятерка лучших зарубежных фильмов:

1, Бельгийская картина «Разомкнутый круг»,

2. Датская картина «Охота»,

3. Итальянская лента «Великая красота»,

4. Камбоджийский документальный фильм «Исчезнувшее изображение»

5. Палестинская лента «Омар».

Как проходило вручение «Оскара» год назад? Смотрите видео.