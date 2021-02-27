«Бывало, что и плакал 15 минут после сцены». Шесть честных ответов белорусского актёра

Влада Родовская:

Меня зовут Влада Родовская, и сегодня с утра пораньше я решила заглянуть на короткий разговор к актеру Руслану Чернецкому.

Руслан Чернецкий – актер драматического театра и кино. В 2010 году окончил Белорусскую государственную академию искусств, театральный факультет. С 2005 года – актер Национального драматического театра имени М. Горького. Влада Родовская:

Сложно ли было освоить такую необычную профессию?

Руслан Чернецкий:

Я ее не то чтобы освоил, я ее продолжаю осваивать и, думаю, буду продолжать осваивать всю свою жизнь, потому что она очень многогранна. Чтобы ею владеть хоть в какой-то степени, нужно постоянно чему-то учиться, постоянно осваивать какие-то новые навыки, учить языки и так далее. Это бесконечный процесс. Влада Родовская:

Приносит ли ваша профессия хороший доход? Руслан Чернецкий:

Я бы сказал – достаточный. Для меня он хороший, почему нет? Его хватает на жизнь, на какие-то приятные мелочи. Смотря для кого какой хороший доход, он у всех разный. Для меня мой достаточный.

Влада Родовская:

Нужно ли обязательно актеру соответствующее образование? Руслан Чернецкий:

Вернемся к первому вопросу, потому что образование образованием, а если человек останавливается в самообучении, то никакое образование не поможет добиться успеха в какой-то роли и в профессии в целом. Влада Родовская:

Что на самом деле происходит за кулисами? Руслан Чернецкий:

Так вам все и расскажи! Всякое происходит. Мы все живые люди, все готовятся к выходу на сцену, понятное дело, об этом даже речи быть не может – все готовятся. Смотря когда. Если это репетиция – какие-то обсуждения, кто-то может над кем-то подшучивать и так далее. Всякое разное бывает.

Влада Родовская:

Как после спектакля выйти из образа? Руслан Чернецкий:

Сейчас мне это проще делать. Раньше было сложнее, когда после спектакля или после съемок какой-то сцены очень тяжелой бывало и такое, что я плакал 15 минут после нее. Есть у меня спектакли, после которых мне нужно просто посидеть спокойно, выдохнуть, и все нормально. А бывает, что сразу все хорошо. Это с годами приходит. Чем больше ты работаешь, тем больше это у тебя откладывается и на уровне автомата, так сказать.