Брэд Питт о нападении Седюка: Если он еще раз попытается залезть под платье какой-нибудь женщины, ему не поздоровится

Новости США. Голливудский актер Брэд Питт пребывает в шоковом состоянии из-за выходки украинского тележурналиста Виталия Седюка.

Напомним, инцидент произошёл в Лос-Анджелесе во время автограф-сессии перед премьерой сказки «Малефисента», главную роль в которой сыграла Анджелина Джоли.

26-летний Виталий Седюк ударил Питта по лицу и сломал ему солнцезащитные очки. Сразу же после нападения провокатора арестовали.

В эксклюзивном интервью журналу People Брэд Питт рассказал о том, как все произошло.

Брэд Питт, актер, продюсер (в интервью журналу People):

Я раздавал автографы поклонникам, которые выстроились в очередь, когда краем глаза увидел какого-то человека, который бросился ко мне через ограждение. Я отошел назад, но этот парень успел схватить меня за локоть. Потом этот сумасшедший попытался сунуть голову мне в пах, так что я пару раз ударил его по затылку – не слишком сильно, но достаточно для того, чтобы отвлечь его, потому что он меня отпустил. Такие вещи портят впечатление поклонников, которые весь вечер ждали автограф. Это заставляет людей бояться толпы. А этот парень пусть знает: если он еще раз попытается залезть под платье какой-нибудь женщины, ему не поздоровится.

О попытке залезть под платье Питт упомянул не случайно.

Неделю назад Седюк устроил настоящий переполох на красной ковровой дорожке в Каннах.

Украинец пытался залезть под платье актрисы Америки Феррере.

Ранее на одном из светских мероприятий он падал на колени и обнимал ноги Леонардо Ди Каприо и Брэдли Купера. В числе «пострадавших» от рук Седюка – певицы Адель и Мадонна и актер Уилл Смит.

Кстати за нападение на Брэда Питта Седюка приговорили к 20 дням исправительных работ, трем годам заключения условно.

Журналиста обязали консультироваться у психиатра. Сам Виталий Седюк заявил, что он не сумасшедший, а с Питтом все произошло случайно. Со слов Седюка получается, что он просто хотел обнять голливудского актера.