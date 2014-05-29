Премьера сказки «Малефисента»: Брэд Питт получил пощечину от украинского журналиста

Новости США. Инцидент произошёл в Лос-Анджелесе во время автограф-сессии перед премьерой сказки «Малефисента», главную роль в которой сыграла Анджелина Джоли.

Мужчина ударил Брэда Питта по лицу как раз в тот момент, когда актер раздавал автографы. Дебошира задержали и передали полиции.

Питт не пострадал, и после неприятного инцидента продолжил общение с поклонниками.

Позже выяснилось, что провокатором оказался украинский журналист и шоумен Виталий Седюк. 26-летний молодой человек давно известен широкой общественности своими выходками.

Так, недавно в Каннах Седюк пытался залезть под платье актрисы Америки Феррере прямо на красной дорожке. Ранее на одном из светских мероприятий он падал на колени и обнимал ноги Леонардо Ди Каприо и Брэдли Купера. В числе «пострадавших» от рук Седюка – певицы Адель и Мадонна и актер Уилл Смит.