Актриса Ума Турман и режиссёр Квентин Тарантино наконец вместе

Новости США. 44-летняя голливудская актриса Ума Турман и 51-летний режиссёр Квентин Тарантино теперь вместе. То, чего поклонники ждали 20 лет, наконец, свершилось!

Режиссер и актриса стали встречаться недавно.

Буквально через месяц после того, как Ума расторгла помолвку со своим женихом Арпадом Бюссоном, а режиссёр разорвал длительные отношения со своей прежней подругой – художником по костюмам Кортни Хоффман.

Ума вот уже 20 лет вдохновляет Тарантино. Говорят, что Квентин влюбился в Уму еще в 90-х, когда актриса сыграла в его фильме «Криминальное чтиво».

Он считал ее своей музой. Они долгое время дружили. Однако Ума Турман все время выходила замуж за других, а ухаживаний Тарантино попросту не принимала.

Ума Турман была замужем за сценаристом и актером Итаном Хоуком, брак с которым продлился более шести лет. От него у актрисы 16-летняя дочь Майя и 12-летний сын Левон. В 2007 году состоялась помолвка Турман с миллиардером Арпадом Бюссоном, от которого у неё есть дочь Розалинд. Правда, их отношения так и остались неоформленными.