52-летний актер Джордж Клуни обручился с адвокатом Юлии Тимошенко. ФОТО!

Новости США. Завидный жених Голливуда, Джордж Клуни, решил раз и навсегда распрощаться с холостяцкой жизнью.

На неделе актер обручился с британским адвокатом Амаль Аламуддин. Об этом, со ссылкой на достоверный источник, сообщает таблоид People.

Журналистам также удалось узнать, что в среду в одном из ресторанов Лос-Анджелеса пара, по всей видимости, праздновала помолвку с друзьями.

Источник отмечает, что Клуни и Аламуддин пытаются не афишировать помолвку, но и не стараются это тщательно скрывать.

Представитель Джорджа Клуни комментировать эту информацию отказался.

Что известно СМИ об избраннице Клуни?

36-летняя Амаль Аламуддин специализируется на международном праве, защите прав человека и криминалистике. Аламуддин защищала права экс-премьера Украины Юлии Тимошенко и основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

Имя Амаль с арабского переводится как «Надежда».

Telegraph:

Выпускница Оксфорда, правозащитница и советник ООН, Амаль Аламуддин может показаться не лучшей парой для самого завидного жениха в Голливуде. Однако Клуни, похоже, оставил череду актрис и фотомоделей в прошлом и обратил внимание на известного юриста, чья жизнь невероятно далека от голливудского блеска.

Аламуддин владеет тремя языками: английским, французским и арабским. В прошлом году году Амаль возглавила список самых сексуальных юристов Лондона.

Она является советником бывшего Генерального секретаря ООН Кофи Аннана по Сирии, а также советником короля Бахрейна. Кроме того, Амаль проводит тренинги и читает лекции для судей и следователей, а также участвовала в подготовке полицейских в странах Персидского залива.

По информации западных СМИ, Клуни и Аламуддин вместе с октября прошлого года.

Клуни, двукратный обладатель премии Оскар, был женат лишь один раз. Его брак с актрисой Талией Бэлсам длился 18 месяцев. И вот уже более 20 лет как Клуни прослыл одним из самых завидных женихов Голливуда.

Кстати, в разное время Клуни встречался с первыми красавицами, среди которых модель Синди Кроуфорд, актрисы Джулия Робертс, Келли Престон. Смотрите фото!

Джордж Клуни в фильме «Признания опасного человека» (смотрите видео!).