Названы лучшие фильмы и актёры. В Лос-Анджелесе прошла церемония вручения премии «Оскар»

Новости США. В Лос-Анджелесе вручили золотые статуэтки «Оскар». Одна из самых ожидаемых кинопремий мира состоялась офлайн, несмотря на пандемию и ряд ограничений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Церемония проходила на двух площадках. А для тех, кто не смог приехать в США, организовали локации в Лондоне и Париже.