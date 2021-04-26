Названы лучшие фильмы и актёры. В Лос-Анджелесе прошла церемония вручения премии «Оскар»
Новости США. В Лос-Анджелесе вручили золотые статуэтки «Оскар». Одна из самых ожидаемых кинопремий мира состоялась офлайн, несмотря на пандемию и ряд ограничений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Церемония проходила на двух площадках. А для тех, кто не смог приехать в США, организовали локации в Лондоне и Париже.
В номинации «Лучший фильм» победу одержала картина американки китайского происхождения Хлои Чжао «Земля кочевников». Она же получила статуэтку как лучший режиссер.
А исполнительница главной роли в этом фильме Фрэнсис Макдорманд стала лучшей актрисой.
Среди мужчин главную награду забрал 83-летний Энтони Хопкинс за роль в киноленте «Отец». Он, кстати, самый пожилой актер в истории, получивший «Оскар».
Лучшим анимационным фильмом ожидаемо для многих стал мультфильм «Душа».