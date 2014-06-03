Анджелина Джоли уйдет из кино после роли Клеопатры

Новости США. Роль Клеопатры в биографическом фильме по сценарию Эрика Рота может стать последней в карьере актрисы Анджелины Джоли.

37-летняя актриса не раз уже говорила о том, что хочет сосредоточиться на режиссуре и на гуманитарной деятельности. Напомним, Анджелина является специальным представителем верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Дата выхода «Клеопатры», как, впрочем, и дата съемок, пока держатся в секрете.

В основе сценария – книга «Cleopatra: A Life» американской писательницы-биографа и лауреата Пулитцеровской премии 2000 года Стейси Шифф.

Режиссеры обещают, что Клеопатра предстанет перед зрителем в качестве опытного политика и стратега.

Брэд Питт, супруг Анджелины Джоли, стал жертвой нападения. Читать подробности.

Анджелина Джоли, актриса (в интервью BBC News):

Я сделала чудесную карьеру. Я очень рада, что проработала так долго и имела возможность рассказать все эти истории. Уверена, что будут и другие фильмы, и я счастлива, что могу выбирать подобных персонажей и получать удовольствие, играя их. Но я хочу сконцентрироваться на режиссуре, писательской деятельности и, в конце концов, на моей работе в ООН.

Возвращение Анджелины Джоли на большой экран после сложной операции ознаменовалось выходом картины Роберта Стромберга «Малефисента», которая рассказывает историю о «Спящей красавице».

Это новое прочтение диснеевской сказки «Спящая красавица». Сказка по-взрослому – так назвали «Малефисенту» кинокритики – уже собрала в мировом прокате 170 миллиона долларов.

Анджелина Джоли в фильме «Малефисента» Роберта Стромберга. Смотрите видео!

Тем временем, поклонники Джоли уже с нетерпением ждут режиссерскую работу любимой актрисы. Выход биографической картины «Несломленный» запланирован на декабрь этого года.