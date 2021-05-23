«Али», «Легенда № 17», «Вселенная Стивена Хокинга». Насколько хорошо актёры смогли сыграть реальных людей?

Во время вечерних посиделок с друзьями разговор может зайти о самых необычных вещах. Например, об обмене телами. Или о том, каково было бы прожить жизнь другим человеком. Конечно, если уж проживать чью-то жизнь, то большинство выберет своих кумиров или просто богатых и здоровых счастливчиков. Что интересно, некоторым людям действительно удалось прожить чужую жизнь. Правда, лишь на экране. В фильмах, основанных на историях реальных личностей, актёры примеряют на себя образы действительно существовавших людей. Иногда попадание просто поражает, а иногда зрители остаются недовольны. Мы вспомнили несколько ярких перевоплощений. А как вы считаете, удалось ли актёрам достоверно передать личность человека, которого они играли? «Али» Фильм 2001 года, в котором Уилл Смит сыграл роль всемирно известного боксёра Мохаммеда Али. Кинокартина получила смешанные отзывы. Люди, которым близок бокс, или которые по-настоящему увлечены Али, посчитали, что Смит не смог достоверно передать образ Мохаммеда. Однако большинству зрителей фильм пришёлся по вкусу.

Фото: кадр из фильма «Али» и instagram.com/muhammadali_goat

«Легенда № 17» Фильм, о котором в 2013 году говорили, вероятно, все жители постсоветского пространства. Хотя тут не было чёткого следования биографии реального Валерия Харламова, зрители были в восторге. Это один из известнейших хоккеистов и настоящая легенда советского хоккея. А что касается Данилы Козловского, который сыграл спортсмена, то даже мама Харламова признала, что актёр очень похож на её сына. Бубка, Роднина, Харламов. Как выглядят дети трёх легендарных советских спортсменов

Фото: кадр из фильма «Легенда № 17» и instagram.com/insta_hockey_gram

«Вселенная Стивена Хокинга» Фильм 2014 года о гениальном физике был снят ещё при его жизни. Кинокартина получила преимущественно положительные отклики, однако и здесь не обошлось без критики. Некоторые ярые фанаты дела Хокинга были возмущены, что учёного попытались словно бы немного опустить до уровня заурядного человека. Впрочем, сам Стивен эту точку зрения не разделяет. Он лично встречался с актёром Эдди Редмэйном, чтобы дать ему совет относительно своей манеры речи, а после выхода фильма на экраны сказал, что ему понравилось.

Фото: кадр из фильма «Вселенная Стивена Хокинга» и BBC / Rex Features

«Адмиралъ» Кинокартина 2008 года, которая в том же году заняла второе место в кинопрокате России. Фильм рассказывает о жизни Александра Васильевича Колчака, значимой фигуры в истории России. Многие зрители ещё до просмотра фильма опасались, что авторы займут твёрдую позицию либо одной стороны, либо другой. Но, к счастью, с обеих сторон были показаны люди, которые верят в своё дело. Игра Константина Хабенского была удостоена всяческих похвал, поклонники смело заявили (на момент 2008 года), что это его лучшая роль.

Фото: кадр из фильма «Адмиралъ» и paris1814.com

«Принцесса Монако» Фильм 2014 года о знаменитой актрисе и супруге князя Монако Грейс Келли. Кинокартина открыла 67-й Каннский кинофестиваль и была разгромлена. Когда ленту начали показывать в кинотеатрах, зрители согласились с мнением критиков. Главную роль исполнила Николь Кидман, и хотя это замечательная актриса, и зрители, и критики пришли к выводу, что она не смогла достоверно сыграть Грейс. Нет не только внешнего сходства, но и характеры оказались разными, ведь существенную часть фильма у Кидман на глазах слёзы, чего не было у реальной Келли. Подводя итог, можно сказать, что наследникам кинокартина тоже не понравилась, поскольку, по их словам, сильно искажает реальную историю. Икона стиля Грейс Келли. Как княгиня Монако и популярная актриса создавала свои образы?

Фото: кадр из фильма «Принцесса Монако» и instagram.com/gracekellyarchives

«Стрельцов» Кинокартина 2020 года о знаменитом футболисте Эдуарде Стрельцове не смогла повторить успех фильма «Легенда № 17». В этот раз не только фанаты Стрельцова, но и обычные зрители раскритиковали ленту за недостоверность и слабую игру актёров. Хотя Александр Петров старался вжиться в образ Стрельцова, эта роль не вошла в число его лучших.

Фото: кадр из фильма «Стрельцов» и фото из открытых источников

«Социальная сеть» Фильм 2010 года был тепло принят зрителями и критиками, хотя Джесси Айзенберг смотрелся не слишком убедительно в роли Марка Цукерберга. Актёр и основатель Facebook практически ровесники. Кроме того, любой, кто хотя бы минимально следит за Цукербергом, легко увидит ряд несоответствий. Однако сценарий и игра актёров, которые исполняли несколько менее известных реальных людей, сделали этот фильм весьма интересным. И в течение первых двух недель картина лидировала в национальном прокате.

Фото: кадр из фильма «Социальная сеть» и instagram.com/zuck