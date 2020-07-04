Икона стиля Грейс Келли. Как княгиня Монако и популярная актриса создавала свои образы?

Если бы вас попросила назвать девушек и женщин, которые были иконами стиля в 20 веке, кого бы вы назвали в первую очередь? В прошлом веке ещё не было доступного каждому интернета, не было готовых дать совет блогеров и страничек артистов в Instagram. В те времена люди смотрели на моделей, королев и первых леди. Одной из икон стиля была американская актриса Грейс Келли, которая позже стала супругой князя Монако Ренье III. Как именно она создавала свои образы? Она – не первая кинозвезда, которая ему приглянулась. История любви Грейс Келли и князя Монако

Фото: Bettmann Archive

Очки Возможно, Келли не собиралась вводить в моду очки, но у неё была близорукость. Актриса не стеснялась своего плохого зрения, поэтому люди могли часто видеть её в обычных или солнцезащитных очках. А поскольку «стёклышек» не смущалась сама жена князя Монако и одна из популярнейших актрис своего времени, обычные люди тоже стали чаще пользоваться очками.

Фото: instagram.com/gracekellyarchives

Жемчуг Грейс считала, что лучшие друзья девушки это не бриллианты, а жемчуг. Актриса часто носила ожерелья и браслеты с жемчугом, а также серьги с этой драгоценностью. Что интересно, жемчуг дополнял образ Келли не только в обычной жизни, но и в кино.

Фото: instagram.com/forgracekelly

Платок Княгиня нередко добавляла в свой гардероб платки. Чаще всего она прикрывала платком волосы, но время от времени этот аксессуар можно было увидеть на шее актрисы или привязанным к сумочке.

Фото: instagram.com/al_mal_tiempo_frank_sinatra

Наследники Грейс Келли. Как выглядят дети и внуки знаменитой актрисы и что о них известно Сумочка В 1956 году Грейс стала часто появляться перед публикой с сумочкой. Считается, что Келли прикрывала этим изделием свой живот, чтобы скрыть от любопытных глаз беременность. Однако поскольку княгиня пользовалась сумкой одной и той же компании, это стало настолько яркой рекламой, что впоследствии дом моды даже назвал свою сумочку в честь княгини.

Фото: Daily Mail

Белые перчатки Часто на руках Кейли люди могли увидеть перчатки. В основном актриса предпочитала короткие варианты, но на пышные светские мероприятия надевала длинные перчатки. Иногда поклонники Грейс говорили, что ей настолько идут белые перчатки, что она словно воплощение этого предмета одежды.

Фото: instagram.com/gracekellyarchives