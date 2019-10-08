Бубка, Роднина, Харламов. Как выглядят дети трёх легендарных советских спортсменов

Знакомы ли вам фамилии Харламов, Роднина и Бубка? Когда-то спортивные достижения этих людей гремели на весь Советский Союз. Валерий, Ирина и Сергей прославляли свою страну на весь мир и пользовались огромной популярностью среди соотечественников. Нынче времена их «воинской славы» уже позади, но история не забыла этих людей. Не забыли и мы. Нам захотелось выяснить, как выглядят и чем занимаются дети трёх легендарных спортсменов. Высоцкий, Цой и Бодров. Как выглядят дети трёх культовых советских артистов Сергей Бубка, 32 года Сергей Сергеевич родился 10 февраля 1987 года. С ранних лет Бубка увлёкся теннисом и решил не идти по стопам отца, который знаменит своими прыжками с шестом.

Фото: sergeybubka.com (Сергей слева. Далее его отец Сергей, мама Лилия и младший брат Виталий) Бубка-младший отмечал, что благодаря отцу у него есть привилегии. Например, достаточно денег, чтобы заниматься любимым делом. А ещё Сергей как-то раз получил wild card, миновав квалификационные этапы. Липницкая, Мирный, Бубка. Как выглядят легендарные спортсмены и чем они занимаются сейчас? В 2012 году с Бубкой-младшим произошёл несчастный случай – в Париже он выпал из окна третьего этажа и долгое время провёл в больнице из-за переломов. На корт вновь вернулся в 2014 году, а в 2015 году сыграл свой последний матч.

Фото: Yaroslava Prokhorova и Mariana Shafro 3 октября 2017 года Сергей женился на девушке по имени Арнелла, с которой начал встречаться в 2013 году, и сейчас ведёт спокойную семейную жизнь. Предположительно, стал тренером. Кстати, владеет двумя иностранными языками: английским и французским.

Фото: instagram.com/mitusarn Алёна Миньковская, 33 года Дочь Ирины Родниной. Родилась 30 января 1986 года. В четыре года вместе с семьёй уехала в Калифорнию, где живёт и сейчас. Училась на факультете политологии Калифорнийского университета в Санта-Крузе, но работает журналисткой.

Фото: instagram.com/alyonamink

Три года вела авторскую программу «The Alyona Show» на одном из американских телеканалов. Была одним из продюсеров первой инаугурации Барака Обамы в 2009 году. Сейчас ведёт свою программу «Free Speech Zone» (Зона свободной речи) на американском видеопортале.

Фото: instagram.com/alyonamink

10 октября 2018 года Миньковская вышла замуж за парня по имени Джейк. Супруги много времени проводят вместе и часто путешествуют.

Фото: instagram.com/alyonamink

Александр Зайцев, 40 лет Сын Ирины Родниной. Родился 23 февраля 1979 года. Вероятно, проживает в Москве. Есть сведения, что Александр является актёром, но в действительности мужчина просто снимался в документальных фильмах о его матери.

Фото: instagram.com/zaitsev91

На самом деле Зайцев – гончар. На своей странице в Instagram мужчина часто показывает результаты своей работы и получает множество комплиментов. Кроме того, Александр проводит мастер-классы. Недавно юные ученики подарили ему майку со своими надписями. Среди прочего там написано «Бог Горшков». Роднина, Чан, Плющенко и Кван. Чем занимаются мировые фигуристы сейчас

Фото: instagram.com/zaitsev91

Фото: instagram.com/zaitsev91

У Александра есть дочь по имени Соня. Относительно супруги информации нет. Вероятно, Зайцев сам занимается воспитанием дочки. Кстати, фанаты Родниной говорят, что Соня похожа на свою знаменитую бабушку. А ещё в семье есть котик.

Фото: instagram.com/zaitsev91

Александр Харламов, 44 года Александр Харламов родился 23 сентября 1975 года. После гибели родителей с 1981 года жил с сестрой Бегонитой у бабушки. Пошёл по стопам отца, получил подготовку в СДЮШОР ЦСКА, после чего играл в различных хоккейных клубах, но похвастаться такими же результатами, как у отца, не мог. В итоге Харламов стал спортивным менеджером. Был генеральным менеджером ХК «Ветра» и заместителем Спортивного директора ХК ЦСКА. 30 мая 2019 года вступил в должность гендиректора ХК «Торпедо».

Фото: instagram.com/hctorpedo

Александр принимал участие в съёмках фильма о своём отце «Легенда №17». В основном был консультантом, но также сыграл эпизодическую роль. «Лидия», «Сваты», «Легенда № 17». Какие фильмы и сериалы снимались в Беларуси? В 1997 году Харламов женился, а ещё через год у него родился сын, которого назвали Валерий.

Фото: instagram.com/hsscm.msu (Сергей Фёдоров, Александр Харламов и его сын Валерий Харламов)

Бегонита Харламова, 42 года Бегонита (Бегония) родилась в 1977 году. Своё имя она получила в честь мамы своего отца. Как и брат, после гибели родителей жила у бабушки. Девушка проявила интерес к художественной гимнастике и позже стала мастером спорта.

Фото: Facebook-страница Бегониты Харламовой

Сейчас Бегонита замужем, у неё есть две дочки Дарья и Анна. Чем занимается в настоящее время неизвестно, однако несколько лет назад преподавала аэробику.