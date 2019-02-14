Громкая связь и девочка-киборг. Что смотреть в кино с 14 февраля: советует критик

Четверг – время кинопремьер. На этой неделе зрителей на экранах кинотеатров ожидают приключения девочки-киборга, которая пытается вспомнить свое прошлое, история про то, какие секреты хранят наши мобильные телефоны, и фильм, который выдвигался на «Оскар» от Казахстана. Поможет с выбором кинообозреватель Антон Коляго. Алита: Боевой ангел

Фото: imdb.com

Доктор Идо находит на свалке девочку-киберга Алиту. Мужчина забирает ее в лабораторию, чинит, но Алита ничего не помнит из своей прошлой жизни. Девочка учится жить в условиях постапокалипсиса, в мире, где ей предстоит встретиться со смертельной угрозой. Антон Коляго:

Первый блокбастер этого года, снятый фанатом трэш-аттракционов Робертом Родригесом под продюсерским руководством умудренного Джеймса Кэмерона, основанный на аниме из 90-х, не один раз отложенный в прокате. Разумеется, с такими сомнительными сочетаниями что-то пошло не совсем так: кино получилось стандартно эффектным и красивым, но бессовестно затянутым по экспозиции, глупым и старомодным. Антиутопия, любовь, капитализм, роботы, подростки, спасение мира – от таких «Алит» все устали, кажется, еще в нулевые. Громкая связь

Фото: wdsspr.ru

Компания из семерых друзей собирается в загородном доме. Кто-то предлагает сыграть в шутливую игру – зачитывать все полученные сообщения вслух и отвечать на звонки лишь по громкой связи. Давних друзей ждут неожиданные откровения и секреты, которые они бы хотели скрыть друг от друга. Антон Коляго:

Почти дословный ремейк итальянского хита «Идеальные незнакомцы», абсолютно современной истории о скелетах в смартфонах, разыгранной почти что на манер древнегреческой трагедии. Впрочем, даже если вы видели оригинал или вариации других стран (их уже около десятка), то пересказу режиссера «Я худею» Алексея Нужного все равно есть, что предложить. Например, фирменный юмор «Квартета И», участники которого неожиданно поменялись образами, и не такой гнетущий, как у итальянцев, финал – как-никак, премьера в День святого Валентина. Айка

Фото: imdb.com

Девушка по имени Айка приезжает в Москву на заработки. Айка вынуждена оставить своего новорожденного ребенка в роддоме. Она пытается найти работу, чтобы выжить. Однако девушке предстоит понять, сможет ли она пережить разлуку. Антон Коляго:

Слякотная одиссея эмигрантки по заснеженной Москве, почти бессюжетная, кажущаяся бесконечной, при этом смотрящаяся на одном дыхании. Казахстанский режиссер Сергей Дворцевой фиксирует все происходящее с героиней в подчеркнуто беспристрастной документальной манере, но кино все равно выходит эмоциональным, чутким и гуманистическим. За главную роль в «Айке» актриса Самал Еслямова получила награду в Каннах, а сам фильм выдвигался на «Оскар» от Казахстана, но совсем немного не дотянул до пятерки номинантов. Семь ужинов

Скриншот из трейлера