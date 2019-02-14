6 лет спустя. Вышел первый трейлер «Холодного сердца 2»

Тизер-трейлер набрал уже более 11 миллионов просмотров на официальном YouTube-канале The Walt Disney Company. Русскоязычный вариант может похвастаться пока только 220 тысячами просмотров.

Новости США. На днях Disney презентовал трейлер мультфильма «Холодное сердце 2». С момента выхода первой части прошло шесть лет.

Трейлер отлично справился со своей задачей заинтриговать зрителей, поскольку догадаться о чём будет сюжет в сиквеле непросто. Решительная Эльза учится бегать по воде и преодолевать волны, Кристофф скачет на олене Свене, а Анна готова взяться за меч.

Ожидается, что уровень анимации будет значительно выше, в сравнении с первой частью, однако главный вопрос в том, окажется ли сюжет достойным такой графики. Выход мультфильма на экраны запланирован на ноябрь 2019 года.