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6 лет спустя. Вышел первый трейлер «Холодного сердца 2»

14 февраля 2019 11:07
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Новости США. На днях Disney презентовал трейлер мультфильма «Холодное сердце 2». С момента выхода первой части прошло шесть лет.  

Тизер-трейлер набрал уже более 11 миллионов просмотров на официальном YouTube-канале The Walt Disney Company. Русскоязычный вариант может похвастаться пока только 220 тысячами просмотров.  

6 лет спустя. Вышел первый трейлер «Холодного сердца 2»-1

Фото: instagram.com/disney  

Трейлер отлично справился со своей задачей заинтриговать зрителей, поскольку догадаться о чём будет сюжет в сиквеле непросто. Решительная Эльза учится бегать по воде и преодолевать волны, Кристофф скачет на олене Свене, а Анна готова взяться за меч.  

Ожидается, что уровень анимации будет значительно выше, в сравнении с первой частью, однако главный вопрос в том, окажется ли сюжет достойным такой графики. Выход мультфильма на экраны запланирован на ноябрь 2019 года.  

6 лет спустя. Вышел первый трейлер «Холодного сердца 2»-4

Фото: instagram.com/disney  

Осенью 2018 года мы рассказывали о художнице, которая нарисовала персонажей Disney в стиле прерафаэлитов. 

Посмотреть на Анну и Эльзу под другим углом можно здесь.  

# Кино # Кино

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