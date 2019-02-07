Ван Гог и мир ЛЕГО. Что смотреть в кино с 7 февраля: советует критик

Четверг – время кинопремьер. На этой неделе зрителей ожидают новые приключения героев из ЛЕГО мира, живописное кино о сложном периоде в жизни Ван Гога и новый фильм Юрия Быкова. Поможет с выбором кинообозреватель Антон Коляго. ЛЕГО Фильм 2

Фото: imdb.com

Миру ЛЕГО грозит космическая угроза – захватчики, которые рушат все на своем пути гораздо быстрее, чем жители могут построить. Компания друзей отправится в неизведанную галактику, чтобы спасти свой дом. Антон Коляго:

Пять лет назад первый «ЛЕГО Фильм» был одним из пионеров метамодернизма в жанровом, к тому же, формально «детском» кино. Сейчас, когда поп-культурные образы объединяют, переиначивают и высмеивают все, кому не лень, сиквел заметно сдает по части оригинальности, но по части находчивости и легкого безумия в глазах авторов (сценаристы те же – Фил Лорд и Кристофер Миллер) все осталось по-прежнему. Лучший вариант этой недели для похода в кино всей семьей – тот самый конструктор, на который не страшно наступить взрослым. Ван Гог. На пороге вечности

Фото: imdb.com

Винсент Ван Гог переезжает из Парижа в город Арль на юго-востоке Франции, где создает одни из самых известных своих работ. Именно в этом городе Ван Гог снимает часть желтого дома, в котором решает создавать полотна в новой для себя технике. В те времена работы художника почти не продавались, а сейчас – одни из самых узнаваемых и дорогих. Антон Коляго:

Снятое почти целиком на ручную камеру импрессионистское, сюрреалистичное, красочное и живописное (ожидаемо) кино. Сам когда-то пришедший в кино из живописи режиссер Джулиан Шнабель не создает жизнеописание Ван Гога, но пытается взглянуть на мир глазами художника в самый трудный творческий период и где-то даже объяснить, почему его картины получались именно такими. 35-летнего Ван Гога сыграл 63-летний Уиллем Дефо и номинировался за это на «Оскар» – шансов на статуэтку почти нет, но роль и правда выдающаяся. Завод

Скриншот из трейлера

Олигарха Калугина похищают. За мужчину требуют выкуп. Его на завод Калугина привозит начальник охраны бизнесмена по прозвищу Туман. Оказывается, что олигарха взяли в заложники отчаявшиеся работники завода, который скоро собираются закрыть. Охрана решает вытащить своего начальника, но не учитывает, что рабочим уже нечего терять. Антон Коляго:

«Кандидат от народа» в российском авторском кино Юрий Быков становится к народу еще ближе, упражняясь в своей новой работе с жанровыми приемами: остросоциальная история несправедливо обманутых заводчан – это еще и в равной степени напряженный триллер с эффектным экшен-сценами. Дальше уже как повернуть: «Завод» может показаться и хорошим жестким боевиком с социальным комментарием, или всего лишь прямодушным манифестом с перестрелками. Снегоуборщик

Фото: Doane Gregory