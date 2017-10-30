Стала известна дата выхода новой серии «Простоквашино»

В прошлом году появилась новость , что студия «Союзмультфильм» планирует выпустить продолжения своих самых известных мультфильмов. Первым из них зрители увидят новую серию любимейшего всеми детьми «Трое из Простоквашино».

Авторы говорят, что сохранили всех персонажей любимого мультфильма, но обновили некоторые сюжетные линии. Также они заверили, что продолжение будет выглядеть как классическая анимационная рисовка, хотя все делалось с помощью компьютерной графики.

Главная же трудность в работе над продолжением приключений дяди Федора, пса и кота состоит в том, что Олег Табаков, некогда подаривший свой голос коту Матроскину, до сих пор не дал согласия на участие в проекте. Легендарный актер находится в раздумьях, так как «не обнаружил особого таланта у создателей продолжения».