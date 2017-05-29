«Квадрат» Рубена Эстлунда получил «Золотую пальмовую ветвь»: итоги Каннского фестиваля

Новости Франции. В Каннах завершился юбилейный 70-й кинофестиваль. Обладателем «Золотой пальмовой ветви» стала социальная сатира «Квадрат» шведа Рубена Эстлунда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лучшим режиссером признали Софию Копполу, лучшими актерами – Диану Крюгер и Хоакина Феникса. Николь Кидман получила специальный приз юбилейной церемонии. Российскому режиссеру Андрею Звягинцеву вручили приз жюри за его фильм «Нелюбовь».

Нынешний фестиваль вызвал меньше нареканий и споров, чем прошлогодний. Мнение свободных экспертов и зрителей в большинстве совпало с выбором жюри. Педро Альмодовар и его каннская команда сумели вылавировать между искусством и политикой.