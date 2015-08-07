Дженнифер Энистон вышла замуж за Джастина Теру

Новости США. Свадьба после трех лет совместной жизни. На днях актриса Дженнифер Энистон связала себя узами брака с 43-летним актером Джастином Теру. Торжество прошло в обстановке строгой секретности. Известно, что пара обменялась клятвами в присутствии 70 гостей, среди которых – коллеги Дженнифер по сериалу «Друзья».

Как пишет TMZ, мероприятие было замаскировано под празднование 44-го дня рождения Теру. По информации издания, выдали молодоженов две особенности, нехарактерные для обычной вечеринки по случаю дня рождения. Первая из них – торт, украшенный двумя фигурками, а вторая – присутствие пастора с Библией.



