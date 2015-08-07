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Дженнифер Энистон вышла замуж за Джастина Теру

07 августа 2015 18:16
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Новости США. Свадьба после трех лет совместной жизни. На днях актриса Дженнифер Энистон связала себя узами брака с 43-летним актером Джастином Теру.

Торжество прошло в обстановке строгой секретности.

Известно, что пара обменялась клятвами в присутствии 70 гостей, среди которых – коллеги Дженнифер по сериалу «Друзья».

Дженнифер Энистон вышла замуж за Джастина Теру-1

Как пишет TMZ, мероприятие было замаскировано под празднование 44-го дня рождения Теру. По информации издания, выдали молодоженов две особенности, нехарактерные для обычной вечеринки по случаю дня рождения. Первая из них – торт, украшенный двумя фигурками, а вторая – присутствие пастора с Библией.

Дженнифер Энистон и Джастин Теру познакомились на съемках комедии «Жажда странствий» в 2011 году. В августе 2012-го они объявили о помолвке. 

В 46 лет Дженнифер Энистон выглядит безупречно.

О секретах красоты голливудской актрисы рассказала ее личный тренер. Подробности здесь

# Звезды # Свадьба # Фотофакт # Кино # Дженнифер Энистон # Джастин Теру

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