Как по чертам лица можно определить характер человека? Раскрываем секреты

Знаете ли вы, что по глазам, бровям, носу и другим чертам лица можно определить особенности характера человека? Существует специальная наука – физиогномика, специалисты которой изучают лица и по ним составляют психологический портрет человека. По размеру черепа, посадке глаз, размеру носа и многим другим показателям можно понять о человеке очень многое, даже можно помочь определиться с будущей профессией. По данным особенностям вы сможете узнать не только о характере человека, но и раскрыть в себе какие-то скрытые личные качества, о которых вы не знали. Физиогномика глаз Когда мы разговариваем с человеком, то мы в первую очередь смотрим ему в глаза и уже по взгляду можем определить, в каком настроении находится человек. Чтобы выявить черты характера, нужно обращать внимание на форму глаз и цвет радужки.



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Большие глаза говорят об остром уме и открытости, а маленькие глаза – о педантичности и нерешительности человека. Глаза навыкате рассказывают об азартной и энергичной личности, а глубоко посаженные глаза – о консервативной и ранимой. Если есть опущенные уголки глаз, то это свидетельствует о заботливости и толерантности человека. Карие глаза характеризуют человека с сильным характером, голубые говорят о доброй и открытой личности, зеленые – о высоком уровне интеллекта. Физиогномика бровей Брови являются одной из самых выразительных частей лица, по ним мы можем определить различные эмоции. По бровям также можно понять, какой творческий потенциал у человека. Застенчивых людей можно определить по редким бровям, светлым волосам и тонкой линии. Уверенные люди имеют ровные и длинные брови, с четко выраженным очертаниями.



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Существуют разные виды бровей, которые могут информировать о некоторых особенностях человека. Дугообразные брови говорят о тонкой романтической натуре, брови вразлет указывают на лидерские качества и крепкую хватку, полукруглые брови – на критическое мышление, опущенные кончики бровей – на несамостоятельность и наивность, короткие – на вспыльчивость и амбициозность, а прямые брови указывают на преданность и мужественность. По бровям можно определить также и темперамент человека. Если у человека густые брови, которые могут даже соединяться на переносице, то такие люди предпочитают размышлять неторопливо, умеют мыслить стратегически и обладают высоким уровнем интеллекта. Короткие брови имеют импульсивные люди, они быстро устают, но умеют добиваться успеха за счет своего пробивного характера.



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Также стоит обратить внимание на расположение бровей: низкие – свидетельствуют об амбициозности и силе духа, а высокие – о нерешительности. Длинными бровями обладают интеллектуалы. Физиогномика носа По носу можно определить потенциальный успех в карьере и финансовое благополучие. Людей с длинным носом считают консервативными, педантичными и с развитым рациональным мышлением. Короткий нос характеризует дружелюбных, отзывчивых и жизнерадостных личностей, крупный нос говорит о мягком и добром человеке. Тонкий нос указывает на гордость и высокомерность, а орлиный – на харизматичность и лидерские качества.



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Стоит уделить внимание и ноздрям, существуют 4 формы. Треугольная форма говорит о скупости, квадратная – о храбрости, круглые ноздри указывают на креативность и нестандартное мышление, а овальные ноздри являются признаком ловкого и активного человека. Физиогномика рта Рот может рассказать о душевных качествах человека. Тонкие губы указывают на педантичность и внимательность, а пухлые – на жизнерадостность и энтузиазм.



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Маленький рот, уголки которого направлены вниз, характеризует замкнутого и эмоционального человека, симметричный рот говорит о сильных и волевых личностях. Выступающая верхняя губа характеризует скромного и нерешительного человека, который не любит выходить из зоны комфорта, а выступающая нижняя губа – эгоистичную и высокомерную личность. Физиогномика ушей Уши также могут многое сказать о человеке. Например, крупные уши говорят о хорошей смекалке и покладистом характере, заостренная форма ушной раковины – о хитрости и живости ума.



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