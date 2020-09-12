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Как по чертам лица можно определить характер человека? Раскрываем секреты

12 сентября 2020 06:25
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Знаете ли вы, что по глазам, бровям, носу и другим чертам лица можно определить особенности характера человека? Существует специальная наука – физиогномика, специалисты которой изучают лица и по ним составляют психологический портрет человека. По размеру черепа, посадке глаз, размеру носа и многим другим показателям можно понять о человеке очень многое, даже можно помочь определиться с будущей профессией. По данным особенностям вы сможете узнать не только о характере человека, но и раскрыть в себе какие-то скрытые личные качества, о которых вы не знали. 

Физиогномика глаз

Когда мы разговариваем с человеком, то мы в первую очередь смотрим ему в глаза и уже по взгляду можем определить, в каком настроении находится человек. Чтобы выявить черты характера, нужно обращать внимание на форму глаз и цвет радужки.

Как по чертам лица можно определить характер человека? Раскрываем секреты -1


Источник фото: pixabay.com

Большие глаза говорят об остром уме и открытости, а маленькие глаза – о педантичности и нерешительности человека. Глаза навыкате рассказывают об азартной и энергичной личности, а глубоко посаженные глаза – о консервативной и ранимой. Если есть опущенные уголки глаз, то это свидетельствует о заботливости и толерантности человека.

Карие глаза характеризуют человека с сильным характером, голубые говорят о доброй и открытой личности, зеленые – о высоком уровне интеллекта.

Физиогномика бровей

Брови являются одной из самых выразительных частей лица, по ним мы можем определить различные эмоции. По бровям также можно понять, какой творческий потенциал у человека.

Застенчивых людей можно определить по редким бровям, светлым волосам и тонкой линии. Уверенные люди имеют ровные и длинные брови, с четко выраженным очертаниями.

Как по чертам лица можно определить характер человека? Раскрываем секреты -4


Источник фото: pixabay.com

Существуют разные виды бровей, которые могут информировать о некоторых особенностях человека. Дугообразные брови говорят о тонкой романтической натуре, брови вразлет указывают на лидерские качества и крепкую хватку, полукруглые брови – на критическое мышление, опущенные кончики бровей – на несамостоятельность и наивность, короткие – на вспыльчивость и амбициозность, а прямые брови указывают на преданность и мужественность.

По бровям можно определить также и темперамент человека. Если у человека густые брови, которые могут даже соединяться на переносице, то такие люди предпочитают размышлять неторопливо, умеют мыслить стратегически и обладают высоким уровнем интеллекта. Короткие брови имеют импульсивные люди, они быстро устают, но умеют добиваться успеха за счет своего пробивного характера.

Как по чертам лица можно определить характер человека? Раскрываем секреты -7


Источник фото: pixabay.com

Также стоит обратить внимание на расположение бровей: низкие – свидетельствуют об амбициозности и силе духа, а высокие – о нерешительности. Длинными бровями обладают интеллектуалы. 

Физиогномика носа

По носу можно определить потенциальный успех в карьере и финансовое благополучие. Людей с длинным носом считают консервативными, педантичными и с развитым рациональным мышлением. Короткий нос характеризует дружелюбных, отзывчивых и жизнерадостных личностей, крупный нос говорит о мягком и добром человеке. Тонкий нос указывает на гордость и высокомерность, а орлиный – на харизматичность и лидерские качества.

Как по чертам лица можно определить характер человека? Раскрываем секреты -10


Источник фото: pixabay.com

Стоит уделить внимание и ноздрям, существуют 4 формы. Треугольная форма говорит о скупости, квадратная – о храбрости, круглые ноздри указывают на креативность и нестандартное мышление, а овальные ноздри являются признаком ловкого и активного человека.

Физиогномика рта

Рот может рассказать о душевных качествах человека. Тонкие губы указывают на педантичность и внимательность, а пухлые  – на жизнерадостность и энтузиазм.

Как по чертам лица можно определить характер человека? Раскрываем секреты -13


Источник фото: pixabay.com

Маленький рот, уголки которого направлены вниз, характеризует замкнутого и эмоционального человека, симметричный рот говорит о сильных и волевых личностях. Выступающая верхняя губа характеризует скромного и нерешительного человека, который не любит выходить из зоны комфорта, а выступающая нижняя губа – эгоистичную и высокомерную личность.

Физиогномика ушей

Уши также могут многое сказать о человеке. Например, крупные уши говорят о хорошей смекалке и покладистом характере, заостренная форма ушной раковины – о хитрости и живости ума.

Как по чертам лица можно определить характер человека? Раскрываем секреты -16


Источник фото: pixabay.com

Обладатели круглой формы с маленькой мочкой имеют строптивый и вспыльчивый характер, а маленькие уши указывают на трудолюбивых личностей.

# Психология # калейдоскоп # Фотофакт # общество

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