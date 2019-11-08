Похожи? Показываем дочь актрисы Кэрри Фишер, которая сыграла Лею Органу в «Звёздных войнах»

Пребывает ли в вас Сила? Направляет ли она вас? Вряд ли, ведь Сила была придумана для фантастической вселенной «Звёздных войн». Хотя вполне себе существует нетеистическое религиозное движение под названием «Джедаизм», число последователей которого колеблется от 250 тысяч до 500 тысяч.

Но сейчас не об этом. Яркую роль в 4-6 эпизодах занимает Лея Органа, которая также появилась в седьмом и восьмом эпизодах. Принцессу Лею сыграла американская актриса Кэрри Фишер. Благодаря этой роли Фишер мгновенно стала популярна, а фанаты киноэпопеи буквально влюбились в неё.

Теперь актёрскую династию продолжает дочь Кэрри – Билли Лурд. Кстати, она появилась в новой трилогии в качестве лейтенанта Кайдел Ко Конникс. Однако если вы упустили этот момент, поскольку забыли, как выглядит Лурд, предлагаем вам взглянуть на несколько её совместных снимков с Фишер.

Во Франции сражения на световых мечах из фильма «Звёздные войны» признали официальным видом спорта