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Мужчина 70 лет не обращался к врачу. Секрет пенсионера – в двух привычках

11 сентября 2020 14:23
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Пожилой мужчина признался, что уже 70 лет не посещал доктора. Последний раз он приходил в больницу в 18 лет, когда проходил тест на пригодность для Национальной службы. Об этом сообщает издание Yahoo!Life.

Мужчина 70 лет не обращался к врачу. Секрет пенсионера – в двух привычках-1

Фото: SWNS

87-летний англичанин Бернард Лауэс рассказал, что секрет его здоровья прост. Нужно хотя бы один раз в день есть горячую пищу и ходить по лестнице.

«Не вся горячая еда подойдет». Пенсионер рекомендует выбирать блюда с курицей или говядиной.

По словам Бернарда, кроме этих двух правил, он с молодости соблюдал здоровый образ жизни: никогда не курил и не пил алкоголь.

Мужчина 70 лет не обращался к врачу. Секрет пенсионера – в двух привычках-4

Фото: SWNS

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Мужчина рассказал, что уже на протяжении 44 лет он три раза в неделю проходит 110 ступенек. Дело в том, что Бернард Лауэс – волонтер в местной церкви. Он поднимается по лестнице, чтобы заводить часы. Так, за все время он прошел около 750 тысяч шагов.

Когда я рассказываю людям, что уже 70 лет не посещал доктора, они никогда не могут полностью в это поверить.

Перед тем, как выйти на пенсию в 60 лет, мужчина проходил по шесть с половиной километров по пути на работу и обратно. Хотя многие люди выбирают более интенсивные формы упражнений, простая ежедневная ходьба имеет множество преимуществ для здоровья – от повышения выносливости до улучшения здоровья сердца.

Мужчина 70 лет не обращался к врачу. Секрет пенсионера – в двух привычках-7

Фото: SWNS

«Все, что мне когда-либо было нужно, было в шаговой доступности. Я всегда везде гулял. Вы должны быть активными и встречаться с людьми вот в чем суть жизни».

Много лет мужчина занимался футболом, боулингом и крикетом. До сих пор пенсионер увлекается садоводством. «У меня сад – 73 метра в длину, так что есть чем заняться».

Говорят, что сейчас люди выглядят моложе, чем раньше. Фотографии можно посмотреть здесь.

# Здоровье # калейдоскоп # Бернард Лауэс

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