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Веселье и кропотливый труд. Что происходит на съёмочных площадках популярных фильмов

04 июня 2020 14:25
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Мало кто не любит время от времени посмотреть какой-нибудь хороший фильм. Сейчас все знают, что в кинокартинах масса спецэффектов, однако мы не так часто задумываемся над тем, как занимательно выглядят актёры во время съёмок. Мы собрали несколько примеров из вселенных Marvel и Star Wars, которые показывают, что сниматься в фильмах очень весело. Но и без кропотливого труда не обходится. 

Веселье и кропотливый труд. Что происходит на съёмочных площадках популярных фильмов -1

Фото: instagram.com/marvelrussiaofficial 

Веселье и кропотливый труд. Что происходит на съёмочных площадках популярных фильмов -3

Фото: instagram.com/starwars 

Веселье и кропотливый труд. Что происходит на съёмочных площадках популярных фильмов -5

Фото: instagram.com/marvelrussiaofficial 

Веселье и кропотливый труд. Что происходит на съёмочных площадках популярных фильмов -7

Фото: instagram.com/starwars 

Веселье и кропотливый труд. Что происходит на съёмочных площадках популярных фильмов -9

Фото: instagram.com/marvelrussiaofficial 

Веселье и кропотливый труд. Что происходит на съёмочных площадках популярных фильмов -11

Фото: instagram.com/starwars 

Веселье и кропотливый труд. Что происходит на съёмочных площадках популярных фильмов -13

Фото: instagram.com/marvelrussiaofficial 

Веселье и кропотливый труд. Что происходит на съёмочных площадках популярных фильмов -15

Фото: instagram.com/starwars 

Веселье и кропотливый труд. Что происходит на съёмочных площадках популярных фильмов -17

Фото: instagram.com/marvelrussiaofficial 

Кстати, недавно мы рассказывали, что у генерала из мультфильма «Монстры против пришельцев» есть нашивка в виде Шрека.

Вот ещё пять интересных деталей из фильмов и мультиков – здесь подробнее

# Кино # калейдоскоп # Фотофакт

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