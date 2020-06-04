Веселье и кропотливый труд. Что происходит на съёмочных площадках популярных фильмов

Мало кто не любит время от времени посмотреть какой-нибудь хороший фильм. Сейчас все знают, что в кинокартинах масса спецэффектов, однако мы не так часто задумываемся над тем, как занимательно выглядят актёры во время съёмок. Мы собрали несколько примеров из вселенных Marvel и Star Wars, которые показывают, что сниматься в фильмах очень весело. Но и без кропотливого труда не обходится.