Хотел привлечь внимание девушек. Парень сделал презентацию о самом себе

Хирург учился работать с новой программой и в качестве учебного задания сделал презентацию о самом себе. И теперь у него есть все шансы найти вторую половинку. Как сообщает World of Buzz, разбираясь в программе, малазийский врач Мухаммад Накиб не знал, что сделать в качестве теста. Некоторое время поразмышляв, парень пришёл к выводу, что его тяготит одинокое существование. Значит – нужно подготовить презентацию, в которой можно рассказать о своих сильных и слабых сторонах.

Фото: twitter.com/Qiiib

Свой проект Накиб назвал «Почему тебе стоит встречаться со мной?» Презентацию Мухаммад начал с указания навыков, которыми должна обладать его девушка. В список попали хорошее образование, зрелость, умение вести себя за столом. И ещё три обязанности – быть собой, смеяться над шутками Накиба, а также, в случае успешного сотрудничества, посещать семейные мероприятия.

Фото: twitter.com/Qiiib

А что же может предложить сам молодой человек? Он мастерски умеет давать саркастичные комментарии, умеет работать в нескольких программах, ест с закрытым ртом и всегда готов угостить шоколадкой. А ещё у парня есть автомобиль.

Фото: twitter.com/Qiiib

Чтобы быть честным, Накиб упомянул и свои недостатки. Например, хоть он и хирург, сейчас юноша небогат. Внешность у него не модельная, зато, уверяет Мухаммад, на его фоне любая девушка будет выглядеть намного привлекательнее. Кроме того, парень верит, что через десять лет будет немного красивее.

Фото: twitter.com/Qiiib

Хирург также рассказал, чем интересуется – своим домашним животным, развлечениями, кулинарией, любит обмениваться мемами, любит выпечку. Также он интересуется питомцами других людей и сном.

Фото: twitter.com/Qiiib