Хотел привлечь внимание девушек. Парень сделал презентацию о самом себе
Хирург учился работать с новой программой и в качестве учебного задания сделал презентацию о самом себе. И теперь у него есть все шансы найти вторую половинку.
Как сообщает World of Buzz, разбираясь в программе, малазийский врач Мухаммад Накиб не знал, что сделать в качестве теста. Некоторое время поразмышляв, парень пришёл к выводу, что его тяготит одинокое существование. Значит – нужно подготовить презентацию, в которой можно рассказать о своих сильных и слабых сторонах.
Свой проект Накиб назвал «Почему тебе стоит встречаться со мной?» Презентацию Мухаммад начал с указания навыков, которыми должна обладать его девушка. В список попали хорошее образование, зрелость, умение вести себя за столом. И ещё три обязанности – быть собой, смеяться над шутками Накиба, а также, в случае успешного сотрудничества, посещать семейные мероприятия.
А что же может предложить сам молодой человек? Он мастерски умеет давать саркастичные комментарии, умеет работать в нескольких программах, ест с закрытым ртом и всегда готов угостить шоколадкой. А ещё у парня есть автомобиль.
Чтобы быть честным, Накиб упомянул и свои недостатки. Например, хоть он и хирург, сейчас юноша небогат. Внешность у него не модельная, зато, уверяет Мухаммад, на его фоне любая девушка будет выглядеть намного привлекательнее. Кроме того, парень верит, что через десять лет будет немного красивее.
Хирург также рассказал, чем интересуется – своим домашним животным, развлечениями, кулинарией, любит обмениваться мемами, любит выпечку. Также он интересуется питомцами других людей и сном.
Подготовив презентацию о себе, Накиб разместил её в соцсетях. Хотя молодой человек не ожидал, что этот проект привлечёт внимание, о нём всё-таки заговорили. Публикация набрала свыше 500 комментариев, а также почти 8 тысяч репостов.
Пользователи отметили, что с таким творческим подходом у юноши есть все шансы найти себе спутницу жизни. А несколько девушек даже заинтересовались предложением Накиба и спросили, куда подавать заявление на должность его возлюбленной.
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