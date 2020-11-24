Знаменитый отец никогда не давал поблажек. Сын Владимира Оловникова рассказал, каким семьянином был композитор

В документальном проекте «Тайны Беларуси» рассказали, каким семьянином был композитор Владимир Оловников.

На конкурсе вокалистов Владимир Оловников встретил любовь всей своей жизни. Молодая, подающая надежды студентка Лариса Илюкович заворожила композитора своим прекрасным сопрано. Больше они не расставались.

Татьяна Демидович, старший научный сотрудник Музея истории театральной и музыкальной культуры:

Он тогда уже был преподавателем, она студентка. Он на некоторых концертах ей аккомпанировал. У нее было красивое сопрано. Там они познакомились, и дальше сложилась их жизнь. Лариса Илюкович очень долгое время работала в филармонии, выступала с концертами по всему СССР, также она заведовала вокальным отделением в Минском музыкальном училище имени Глинки, сейчас это Минский музыкальный колледж имени Глинки.

Супруга композитора часто сетовала, что тот мало уделяет времени семье. Подрастал сын, который решил идти по стопам знаменитого отца. Игорь Оловников – народный артист Беларуси. Его имя хорошо известно в музыкальных кругах. Пианист вспоминает – знаменитый отец никогда не давал ему поблажек.

Игорь Оловников, сын композитора Владимира Оловникова, народный артист Беларуси, пианист:

Отец не считал, что он мне должен чем-то помогать. К сожалению, все окружающие люди думали, что это так. Я все делал сам, но отец меня воспитывал. Говорил, что такое хорошо, а что такое плохо.

Я учился в Московской консерватории, он приехал к ректору Куликову, тот вышел навстречу, в приемную, сразу обрадовался, очень радушно принял. «Вы, наверное, по поводу сына хотите поговорить?» Отец ответил: «Я даже не собираюсь о нем говорить, я просто по делу приехал». Мне было обидно, когда многие считали, что я всего достиг с помощью своего папы.

Заслуженный артист БССР Оловников, несмотря на звания и статус, жил довольно скромно. Никаких служебных машин, дач и прочих номенклатурных благ. Не хотел чувствовать себя «особенным».