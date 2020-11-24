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Улиткотерапия и приготовление хачапури. Показываем необычную агроусадьбу для семейного отдыха

24 ноября 2020 08:39
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Вячеслав Кутищев, хозяин агроусадьбы:
Это тыква, с семечками, их едят. В любом деле, если вы делаете его с любовью, вкладываете в это душу, у вас вырастают шедевры.

Улиткотерапия и приготовление хачапури. Показываем необычную агроусадьбу для семейного отдыха-1

Это песик. Кто приходил, кто в сапожках? Кот в сапогах.

Улиткотерапия и приготовление хачапури. Показываем необычную агроусадьбу для семейного отдыха-4

Огород посадил, экодом построил, сказочных персонажей сделал. Теперь проводит экскурсии в туристическом кластере «Запасной планеты нет» и удивляет туристов в деревне Ельница.

Вячеслав Кутищев:
Что нужно сделать? Спилить в лесу. Поэтому нужны сказочные инструменты, пила «Дружба». 

Улиткотерапия и приготовление хачапури. Показываем необычную агроусадьбу для семейного отдыха-7

Это посох, который оставил Дедушка Мороз. Надо ударить три раза, с каждым ударом вы думаете о желании, говорите заветное слово, в третий раз оно должно полететь в небеса.

Улиткотерапия и приготовление хачапури. Показываем необычную агроусадьбу для семейного отдыха-10

Анастасия Макеева, корреспондент:
Что говорят туристы? Исполняются желания?

Вячеслав Кутищев:
Конечно.

Но для того, чтобы заветное исполнилось, нужно «прокачать» 100-летний дуб. Ему хозяин отвел почетное место в доме и приглашает всех прочувствовать энергетику «мудреца». Спилы мастеру удается превратить в настоящий арт.

Вячеслав Кутищев:
Это у нас маленький кабачок.

Улиткотерапия и приготовление хачапури. Показываем необычную агроусадьбу для семейного отдыха-13

У нас отдельный проект белорусско-грузинской кухни и нужно было на чем-то подавать. Это спилы черешни, вишни. Насколько прекрасно. Увидеть, подчеркнуть именно ту красоту и вырезать. Этот арт-объект, как лицо чье-то.

Улиткотерапия и приготовление хачапури. Показываем необычную агроусадьбу для семейного отдыха-16

Не кухня, а ароматерапия. Здесь пахнет лесной земляникой, мятой, шиповником. Вячеслав согревает всех белорусским Иван-чаем и рассказывает, как заготовить витамины на зиму и правильно сферментировать. После чайной церемонии отправляемся на мастер-класс в каминный зал.

Улиткотерапия и приготовление хачапури. Показываем необычную агроусадьбу для семейного отдыха-19

Вячеслав Кутищев:
Когда к нам приезжали кардиологи, она сказали, что действительно это на сердце похоже. В единственном таком экземпляре природа создала.

Улиткотерапия и приготовление хачапури. Показываем необычную агроусадьбу для семейного отдыха-22

Анастасия Макеева:
Вы смотрите на дерево и вы уже видите, что из него можно сделать?

Вячеслав Кутищев:
Это каждый может. Мы предлагаем в нашей усадьбе как раз это творчество в себе посмотреть.

Груша, береза, черешня. Ремесленник заготовил дощечки на любой вкус и с радостью проводит уроки по резьбе. Здесь можно не только покреативить, но и перенести свое желание на дерево. 

Улиткотерапия и приготовление хачапури. Показываем необычную агроусадьбу для семейного отдыха-25

Вячеслав Кутищев:
Я люблю маму-папу. Дети сказали: «Мы вешаем на уровне глаз мамы на входную дверь. И мама, когда с плохим настроением летит, натыкается на этот энергетический барьер, и все здорово».

Улиткотерапия и приготовление хачапури. Показываем необычную агроусадьбу для семейного отдыха-28

Поработали, можно и отдохнуть. Улиткотерапия. Антистресс, пилинг и омоложение – 3 в 1.

Улиткотерапия и приготовление хачапури. Показываем необычную агроусадьбу для семейного отдыха-31

Вячеслав Кутищев:
На расстоянии 40 см она прекрасно вас видит. Вот это движение начинает успокаивать. Почему многие женщины разводят? Прежде всего для успокоения. Сколько у улитки может быть зубов? 25 тысяч. Но у нее не зубчики, у нее наждачка. У нее полезная слизь, она увлажняет, питает и способствует регенерации кожи.

Улиткотерапия и приготовление хачапури. Показываем необычную агроусадьбу для семейного отдыха-34

После такого релакса, невольно задумываешься о своем домике с лесенкой. Вячеслав готов поделиться опытом. Квартирный вопрос бывший чиновник решал сам. В его экодоме нет дверей, много дерева и воздуха. Всю мебель и светильники мастерил сам, а на последнем этаже оформил сказочный лофт.

Вячеслав Кутищев:
Это наша комната, как из сказки про мишек: кто лежал на моей кровати и помял ее. Каждый определит: где ему  комфортно, где Маше было бы комфортнее спать, где папе, маме, а где дедушке.

Улиткотерапия и приготовление хачапури. Показываем необычную агроусадьбу для семейного отдыха-37

После достойного отдыха можно всей семьей почувствовать вкус Грузии. Шеф-повар научит колдовать над хачапури по-аджарски буквально за 15 минут.

Улиткотерапия и приготовление хачапури. Показываем необычную агроусадьбу для семейного отдыха-40

Главное в лодочку из теста отправить побольше сыра, а когда запечется вбить яйцо.

# Год малой родины # калейдоскоп # Вячеслав Кутищев # Анастасия Макеева # Фотофакт # Места отдыха

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