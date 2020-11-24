Улиткотерапия и приготовление хачапури. Показываем необычную агроусадьбу для семейного отдыха

Вячеслав Кутищев, хозяин агроусадьбы:

Это тыква, с семечками, их едят. В любом деле, если вы делаете его с любовью, вкладываете в это душу, у вас вырастают шедевры.

Это песик. Кто приходил, кто в сапожках? Кот в сапогах.

Огород посадил, экодом построил, сказочных персонажей сделал. Теперь проводит экскурсии в туристическом кластере «Запасной планеты нет» и удивляет туристов в деревне Ельница. Вячеслав Кутищев:

Что нужно сделать? Спилить в лесу. Поэтому нужны сказочные инструменты, пила «Дружба».

Это посох, который оставил Дедушка Мороз. Надо ударить три раза, с каждым ударом вы думаете о желании, говорите заветное слово, в третий раз оно должно полететь в небеса.

Анастасия Макеева, корреспондент:

Что говорят туристы? Исполняются желания? Вячеслав Кутищев:

Конечно. Но для того, чтобы заветное исполнилось, нужно «прокачать» 100-летний дуб. Ему хозяин отвел почетное место в доме и приглашает всех прочувствовать энергетику «мудреца». Спилы мастеру удается превратить в настоящий арт. Вячеслав Кутищев:

Это у нас маленький кабачок.

У нас отдельный проект белорусско-грузинской кухни и нужно было на чем-то подавать. Это спилы черешни, вишни. Насколько прекрасно. Увидеть, подчеркнуть именно ту красоту и вырезать. Этот арт-объект, как лицо чье-то.

Не кухня, а ароматерапия. Здесь пахнет лесной земляникой, мятой, шиповником. Вячеслав согревает всех белорусским Иван-чаем и рассказывает, как заготовить витамины на зиму и правильно сферментировать. После чайной церемонии отправляемся на мастер-класс в каминный зал.

Вячеслав Кутищев:

Когда к нам приезжали кардиологи, она сказали, что действительно это на сердце похоже. В единственном таком экземпляре природа создала.

Анастасия Макеева:

Вы смотрите на дерево и вы уже видите, что из него можно сделать? Вячеслав Кутищев:

Это каждый может. Мы предлагаем в нашей усадьбе как раз это творчество в себе посмотреть. Груша, береза, черешня. Ремесленник заготовил дощечки на любой вкус и с радостью проводит уроки по резьбе. Здесь можно не только покреативить, но и перенести свое желание на дерево.

Вячеслав Кутищев:

Я люблю маму-папу. Дети сказали: «Мы вешаем на уровне глаз мамы на входную дверь. И мама, когда с плохим настроением летит, натыкается на этот энергетический барьер, и все здорово».

Поработали, можно и отдохнуть. Улиткотерапия. Антистресс, пилинг и омоложение – 3 в 1.

Вячеслав Кутищев:

На расстоянии 40 см она прекрасно вас видит. Вот это движение начинает успокаивать. Почему многие женщины разводят? Прежде всего для успокоения. Сколько у улитки может быть зубов? 25 тысяч. Но у нее не зубчики, у нее наждачка. У нее полезная слизь, она увлажняет, питает и способствует регенерации кожи.

После такого релакса, невольно задумываешься о своем домике с лесенкой. Вячеслав готов поделиться опытом. Квартирный вопрос бывший чиновник решал сам. В его экодоме нет дверей, много дерева и воздуха. Всю мебель и светильники мастерил сам, а на последнем этаже оформил сказочный лофт. Вячеслав Кутищев:

Это наша комната, как из сказки про мишек: кто лежал на моей кровати и помял ее. Каждый определит: где ему комфортно, где Маше было бы комфортнее спать, где папе, маме, а где дедушке.

После достойного отдыха можно всей семьей почувствовать вкус Грузии. Шеф-повар научит колдовать над хачапури по-аджарски буквально за 15 минут.