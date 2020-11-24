Как правильно ухаживать за клюквой и почему не стоит садить её рядом с голубикой?

Полезные клюквенные морсы, вкуснейшие пироги с клюквой – все эти полезные лакомства стоят того, чтобы выращивать эту ягоду у себя на участке. Тем более, что уход за растением совсем не трудоемкий. Главное – правильный грунт, о составе которого мы уже говорили, и подходящее место. «Урожайность может достигать 10-15 тонн». Как правильно выращивать клюкву Многие, решаясь на эксперименты с клюквой крупноплодной в своем саду, подсаживают ее на участок к голубике. Но этот прием, уверяют эксперты, не лучшее решение.

Александр Яковлев, заведующий лабораторией экологической физиологии растений Центрального ботсада г. Минска, кандидат биологических наук, доцент:

Растение будет расти, но урожай – то, ради чего мы выращиваем эту культуру на дачном или приусадебном участке, будет значительно ниже, потому что, как и голубика, клюква любит открытые солнечные места, проветриваемые, хорошо освещаемые. За счет этого, соответственно, происходит замечательный рост и развитие этих растений. Поэтому когда клюква будет находиться в тени голубики, понятно, что здесь будет снижаться урожайность.

В целом агроприемы по выращиванию клюквы садовой и голубики очень схожи. Обеим культурам важен не только открытый, хорошо освещенный участок, но и еще и повышенная влажность Александр Яковлев:

Клюква – это наиболее влаголюбивая культура, и, как все вересковые, корневая система поверхностная и очень нежная, поэтому она требует достаточного полива. И поливы, как правило, должны осуществляться наиболее регулярно по сравнению с голубикой.

За влажностью почвы в посадках клюквы следить надо очень тщательно. Однако при том, что растение влаголюбиво, оно не любит подтопления посадок. Александр Яковлев:

Точно так же, как и голубика, она не любит подтапливания. В течение недели, когда идет повышение уровня грунтовых вод, она в таком состоянии находится, клюква очень сильно теряет в продуктивности.

Соблюдение простых правил при обустройстве клюквенной грядки – гарантия хорошего развития растений и обильного урожая. Далее особого ухода эта культура не требует. Александр Яковлев:

Самая интересная культура, которая, если мы говорим о дачном или приусадебном участке, практически не требует никакого ухода в плане обрезок, потому что вот эта зеленая масса, которая нарастает, чем быстрее она сомкнется, тем проще будет с ней работать, не будет необходимости пропалывать от сорняков.

Довольно часто идут дискуссии относительно необходимости подкормок кустов клюквы садовой. Специалисты отмечают, что поддержать растения будет нелишним. Александр Яковлев:

При всем том, что клюква – растение, которое произрастает на бедных болотах, это верховые болота, которые на сегодняшний день крайне бедны питательными элементами, в этих условиях клюква хорошо растет и плодоносит, точно так же этот североамериканский интродуцент. Она растет и не требует большого количества подкормок, но вместе с тем она очень отзывчивая. Если мы даем комплексное удобрение, оно позволяет быстрее нарастить вот эту массу и вступить в стадию плодоношения.