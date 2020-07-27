Знаменитости показали своих родителей. Девять тёплых фото

Все мы любим своих родителей. Часто можно услышать мнение, что люди вспоминают о чём-то только в праздничный день. Например, об учителях – в день учителя, о матерях – в день матери, о мужчинах – в международный мужской день.

В действительности мы ценим людей всегда, а вот для особых почестей выбирается определённый день. Точно так же мы всегда дорожим своими родителями, хотя иногда ссоримся с ними.

Нередко знаменитости публикуют снимки своих мам и папа в их дни рождения. Ведь именно эти люди подарили им жизнь. Посмотрите, как звёзды похожи на своих родителей.

Подарили жизнь. Как выглядят родители популярных актёров?

Юлия Пересильд