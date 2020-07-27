Знаменитости показали своих родителей. Девять тёплых фото
Все мы любим своих родителей. Часто можно услышать мнение, что люди вспоминают о чём-то только в праздничный день. Например, об учителях – в день учителя, о матерях – в день матери, о мужчинах – в международный мужской день.
В действительности мы ценим людей всегда, а вот для особых почестей выбирается определённый день. Точно так же мы всегда дорожим своими родителями, хотя иногда ссоримся с ними.
Нередко знаменитости публикуют снимки своих мам и папа в их дни рождения. Ведь именно эти люди подарили им жизнь. Посмотрите, как звёзды похожи на своих родителей.
Подарили жизнь. Как выглядят родители популярных актёров?
Юлия Пересильд
Фото: instagram.com/juliaperesild
Криштиану Роналду
Фото: instagram.com/cristiano
Александр Васильев
Фото: instagram.com/alexandre_vassiliev
Джастин Тимберлейк
Фото: instagram.com/justintimberlake
Наталья Подольская
Фото: instagram.com/nataliapodolskaya
Максим Галкин
Фото: instagram.com/maxgalkinru
Алла Пугачёва
Фото: instagram.com/alla_orfey
Филипп Киркоров
Фото: instagram.com/fkirkorov
Григорий Лепс
Фото: instagram.com/gvleps
Кстати, ранее мы показали, как выглядели знаменитые родители в возрасте своих детей. Посмотреть на маленьких Ани Лорак, Глюкозу и Колдуна можно здесь.