Пугачёва, Колдун, Лобода. Сравниваем детей и их родителей в одном возрасте

Сейчас люди отлично знают, как выглядят дети их кумиров. Артисты часто делятся фотографиями с детьми, показывают, как проводят вместе время. А вот свои детские снимки знаменитости публикуют не так часто. Именно поэтому не сразу можно заметить, насколько сыновья и дочки похожи на мам и пап.

Мы нашли фотографии звёзд в возрасте их детей. И теперь легко увидеть, как велико сходство.

Ани Лорак и София Налчаджиоглу, 7 лет

Ани Лорак вместе с Киркоровым и Лазаревым отметила 9-летие дочери и показала, как оно прошло