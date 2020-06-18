Пугачёва, Колдун, Лобода. Сравниваем детей и их родителей в одном возрасте
Сейчас люди отлично знают, как выглядят дети их кумиров. Артисты часто делятся фотографиями с детьми, показывают, как проводят вместе время. А вот свои детские снимки знаменитости публикуют не так часто. Именно поэтому не сразу можно заметить, насколько сыновья и дочки похожи на мам и пап.
Мы нашли фотографии звёзд в возрасте их детей. И теперь легко увидеть, как велико сходство.
Ани Лорак и София Налчаджиоглу, 7 лет
Ани Лорак вместе с Киркоровым и Лазаревым отметила 9-летие дочери и показала, как оно прошло
Фото: instagram.com/anilorak
Дмитрий Колдун и Ян Колдун, 7 и 6 лет
Фото: instagram.com/koldunmedia
Фото: instagram.com/koldunmedia
Светлана Лобода и Тильда, 2 года
Фото: instagram.com/lobodaofficial
Фото: instagram.com/lobodaofficial
Фото: личный архив Аллы Пугачёвой
Фото: instagram.com/alla_orfey
Глюкоза и Вера Чистякова, около 7 лет
Фото: instagram.com/glukozamusic
Фото: instagram.com/glukozamusic
Анастасия Заворотнюк и Анна Стрюкова, около 20 лет
Фото: vk.com/azavorotnyuk
Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk
МакSим и Мария, примерно 5 лет
Фото: vk.com/maksimsinger
Фото: instagram.com/maksimartist
Кстати, ранее мы показывали, как выглядели другие артисты в возрасте своих дочерей и сыновей. Сравнить Лазарева, Валерию и Киркорова с их детьми можно здесь.