Пёс захотел помочь семье и устроился работать курьером. Теперь люди не могут перестать умиляться
Пёс захотел помочь своей семье в трудные времена и устроился подрабатывать курьером. Теперь его пушистая мордочка радует не только покупателей, но и пользователей соцсетей.
Как сообщает World of Buzz, померанский шпиц захотел поддержать свою семью. Поскольку выбор работы для собаки ограничен, питомц устроился работать курьером.
Фото: Facebook / SG BlackMarket
Фото: Facebook / SG BlackMarket
Стоит признать, что пёс решил выложиться на все 100%, поскольку, судя по униформе, трудится он сразу в четырёх компаниях. Пользователи соцсетей восхитились трудолюбивой собакой и заявили, что готовы заказать у неё доставку в любой момент.
Фото: Facebook / SG BlackMarket
Фото: Facebook / SG BlackMarket
Кстати, ранее своей хозяйке решил помочь с работой другой пёс. Правда, поддержку он оказывал только моральную – здесь подробности.