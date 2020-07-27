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Пёс захотел помочь семье и устроился работать курьером. Теперь люди не могут перестать умиляться

27 июля 2020 07:16
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Пёс захотел помочь своей семье в трудные времена и устроился подрабатывать курьером. Теперь его пушистая мордочка радует не только покупателей, но и пользователей соцсетей.

Как сообщает World of Buzz, померанский шпиц захотел поддержать свою семью. Поскольку выбор работы для собаки ограничен, питомц устроился работать курьером.

Пёс захотел помочь семье и устроился работать курьером. Теперь люди не могут перестать умиляться -1

Фото: Facebook / SG BlackMarket 

Пёс захотел помочь семье и устроился работать курьером. Теперь люди не могут перестать умиляться -3

Фото: Facebook / SG BlackMarket 

Стоит признать, что пёс решил выложиться на все 100%, поскольку, судя по униформе, трудится он сразу в четырёх компаниях. Пользователи соцсетей восхитились трудолюбивой собакой и заявили, что готовы заказать у неё доставку в любой момент.

Пёс захотел помочь семье и устроился работать курьером. Теперь люди не могут перестать умиляться -6

Фото: Facebook / SG BlackMarket 

Пёс захотел помочь семье и устроился работать курьером. Теперь люди не могут перестать умиляться -8

Фото: Facebook / SG BlackMarket 

Кстати, ранее своей хозяйке решил помочь с работой другой пёс. Правда, поддержку он оказывал только моральную – здесь подробности.

# Домашние животные # калейдоскоп # Фотофакт

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