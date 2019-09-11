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Подарили жизнь. Как выглядят родители популярных актёров?

11 сентября 2019 19:09
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Вы никогда не задумывались о том, как выглядят родители знаменитых актёров? Ведь детям часто интересно узнать, как выглядят мама и папа их друзей. Точно так же парни, присматривающие себе будущую супругу, нередко желают взглянуть на маму девушки, чтобы оценить наследственные данные возможной второй половинки. Аналогично и в случае девушек, размышляющих о замужестве с молодым человеком.

Женщину постоянно путают с её 24-летней дочерью. Сможете угадать, кто где?

Вот и мы захотели посмотреть на родителей знаменитостей. Предлагаем полюбопытствовать и вам.

Джессика Альба

Подарили жизнь. Как выглядят родители популярных актёров?-1

Фото: instagram.com/jessicaalba

Бенедикт Камбербэтч

Подарили жизнь. Как выглядят родители популярных актёров?-4

Фото: AFP / East News

Селена Гомес

Подарили жизнь. Как выглядят родители популярных актёров?-7

Фото: AP / East News

Подарили жизнь. Как выглядят родители популярных актёров?-9

Фото: Coleman-Rayner / East News

Дженнифер Лопес

Подарили жизнь. Как выглядят родители популярных актёров?-12

Фото: Photoshot / Reporter

Леди Гага

Подарили жизнь. Как выглядят родители популярных актёров?-15

Фото: East News

Рами Малек

Подарили жизнь. Как выглядят родители популярных актёров?-18

Фото: PictureGroup / Sipa USA / East News

Роберт Паттинсон

Подарили жизнь. Как выглядят родители популярных актёров?-21

Фото: Axelle / Bauer-Griffin.Com / East News

Подарили жизнь. Как выглядят родители популярных актёров?-23

Фото: Wikimedia / Maximilian Buhn

Ума Турман

Подарили жизнь. Как выглядят родители популярных актёров?-26

Фото: Wikimedia / Christopher Michel

Подарили жизнь. Как выглядят родители популярных актёров?-28

Фото: Jack Shea / Starshots / Broadimage / Broad Image / East News

Дуэйн Джонсон

Подарили жизнь. Как выглядят родители популярных актёров?-31

Фото: Axelle / Bauer-Griffin / East News

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