Подарили жизнь. Как выглядят родители популярных актёров?

Вы никогда не задумывались о том, как выглядят родители знаменитых актёров? Ведь детям часто интересно узнать, как выглядят мама и папа их друзей. Точно так же парни, присматривающие себе будущую супругу, нередко желают взглянуть на маму девушки, чтобы оценить наследственные данные возможной второй половинки. Аналогично и в случае девушек, размышляющих о замужестве с молодым человеком.

Женщину постоянно путают с её 24-летней дочерью. Сможете угадать, кто где?

Вот и мы захотели посмотреть на родителей знаменитостей. Предлагаем полюбопытствовать и вам.

Джессика Альба